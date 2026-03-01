Dausa News : वकील से ASI बोले- बकवास करने की जरूरत नहीं, लगता है आप भी हवालात में बंद होंगे, गुस्साए वकीलों का हंगामा

दौसा। कोतवाली थाना परिसर में सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) बाबूलाल चौधरी और एडवोकेट रिद्धि शर्मा के बीच एक शिक्षक की जमानत को लेकर तकरार हो गई। इस दौरान एएसआई ने कहा कि डराने की जरूरत नहीं है, ये वर्दी ऐसे ही नहीं मिली है। लगता है आप भी हवालात में बंद होंगे। इसका वीडियो वायरल होने के बाद सोमवार को वकीलों ने प्रदर्शन किया। एएसआई को निलम्बित करने की मांग। वकीलों ने कोर्ट परिसर के ताला लगा दिया। एसपी सागर राणा को ज्ञापन दिया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुंज बिहारी शर्मा का कहना है कि जब तक एएसआई को निलम्बित नहीं किया जाएगा तब तक कार्य बहिष्कार किया जाएगा।