Rajasthan: 22 साल की उम्र में शहीद हुआ शेखावटी का लाल, 55 साल बाद बांग्लादेश ने भेजा मेडल, किया सम्मानित

झुंझुनूं। राजस्थान की वीरभूमि झुंझुनूं जिले के धींधवा गांव के शहीद धर्मपाल डूडी की शहादत को 55 साल बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। 1971 के भारत-पाक युद्ध में अदम्य साहस दिखाने वाले इस वीर जवान को बांग्लादेश सरकार ने ‘विशेष प्रशस्ति पत्र’ और ‘राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न’ देकर सम्मानित किया है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने जब यह सम्मान उनके पैतृक गांव पहुंचाकर परिवार को सौंपा, तो गांव में भावुक माहौल बन गया और चारों ओर 'शहीद धर्मपाल अमर रहें' के नारे गूंज उठे।