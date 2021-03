प्रदेश सरकार की विफलताओं पर भाजपा ने किया विरोध-प्रदर्शन

BJP protests against the failures of the state government- राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

दौसा. भाजपा ने प्रदेश कांग्रेस सरकार की वादाखिलाफी, शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन दिया। इसमें कानून व्यवस्था, किसानों के कर्जा माफी में वादाखिलाफी, युवाओं को रोजगार व लंबित भर्तियां, महिला उत्पीडऩ, बिजली बिलों में बढ़ोतरी, बजरी व खनन माफियाओं के आतंक आदि विषयों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया।

भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. रतन तिवाड़ी ने कहा कि राज्य के किसानों कर्जमाफी और नौजवानों को झूठे वादों के दम पर बरगला कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार मात्र दो साल में ही जनता का विश्वास खो चुकी है। प्रदेश सहित जिले में अपराध चरम पर है। बलात्कार व ब्लैकमेलिंग की घटनाएं निरन्तर बढ़ रही हैं। बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। किसान को अवैध वीसीआर भरकर लूटा जा रहा है।

ज्ञापन में पेयजल समस्या, किसानों के लिए पर्याप्त खरीद केन्द्र नहीं बनाने, फसली ऋण वितरित नहीं करने, सरकारी गठजोड़ से बजरी माफिया को बढ़ावा देने, नई शराब नीति से अवैध शराब का व्यापार बढऩे व भ्रष्टाचार सहित अन्य मुद्दों को उठाया गया।



इस दौरान जिला महामंत्री राजकुमार जायसवाल, शहर अध्यक्ष विपिन जैन, एसटी मोर्चा प्रदेश मंत्री महेन्द्र चांदा, कुण्डल मण्डल अध्यक्ष जेपी जैमन, सैथल मंडल अध्यक्ष बिशन, भांडारेज मंडल अध्यक्ष कमलेश जोशी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष उर्मिला जोशी, रामेश्वर बंशीवाल, आलोक जैन, मुरारी धौंकरिया, किरण डोरिया, अश्विनी जोशी, मीडिया प्रभारी शिव कुमार शर्मा, सुमित्रा चौधरी सहित अन्य मौजूद थे।

बेरोजगारी भत्ते के लिए किया प्रदर्शन



दौसा. जिला कलक्ट्रेट के बाहर शुक्रवार को युवाओं ने प्रदर्शन कर बेरोजगारी भत्ते का नवीनीकरण कराने की मांग की। युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन देकर बताया कि गत वर्ष कोरोना लॉकडाउन के चलते कई विद्यार्थी बेरोजगारी भत्ते के आवेदन पत्र के नवीनीकरण से वंचित रह गए। साइट नहीं चलने के कारण भी कई युवा आवेदन नहीं कर पाए। ऐसे में फिर से साइट पर नवीनीकरण करने की सुविधा शुरू कर बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की गई। इस दौरान यश विजय, सुशील गुर्जर, हर्षित गुप्ता, मनराज गुर्जर, हिमांशु जैमन, श्रीयांश शर्मा, नीरज, रविन्द्र मीना, शिवराजसिंह, भूपेन्द्र शर्मा, भीमसिंह, सचिन गुर्जर सहित कई युवा मौजूद थे।

