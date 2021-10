खण्डेलवाल महासभा की बैठक में किया सामाजिक मुद्दों पर मंथन

Brainstormed on social issues in the meeting of Khandelwal Mahasabha: अखिल भारतीय खण्डेलवाल महासभा की कार्यकारिणी बैठक

दौसा. जिला खण्डेलवाल वैश्य समाज के तत्वावधान में सन्त सुन्दरदास स्मारक दौसा में अखिल भारतीय खण्डेलवाल महासभा की कार्यकारिणी बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेशचन्द्र तूंगा वालों की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

संयोजक मनोहरलाल गुप्ता ने बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण सामाजिक निर्णय किए गए।

चुनाव में पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन वोटिंग कराने व महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए 200 महिलाओं को प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराने, राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर की कमेटियों को जोड़कर सम्बन्ध विच्छेद निवारण समिति का गठन कराने सहित कई निर्णय किए। समाज के उत्थान के लिए दानदाताओं ने 55 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम में संत सुन्दरदास के जीवन पर आधारित सुन्दर दर्शन पुस्तिका का राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने विमोचन किया। 80 वर्ष से ऊपर के समाजसेवकों का भी सम्मान किया गया। रमेशचन्द्र मण्डावर ने महासभा को 11 लाख रुपए व आयोजन के लिए 1 लाख रुपए की सहयोग राशि दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनका सम्मान करते हुए आजीवन संरक्षक बनाने की घोषणा की।



इस दौरान सन्त सुन्दरदास पेनोरमा का सफल संचालन व विकास कराने, मठ का जीर्णोद्धार व पुस्तिका प्रकाशन कराने पर मनोहरलाल गुप्ता का महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। इसी तरह पुस्तिका के मुख्य सम्पादक गोपाल अनुज व सह सम्पादक सन्तोष बडाया का भी सम्मान हुआ।



इस मौके पर द्वारकाप्रसाद पीलवा, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष विजय खण्डेलवाल, प्रधानमंत्री नरेश रावत, कार्यकारी अध्यक्ष रामावतार खण्डेलवाल, आजीवन संरक्षक नरेन्द्र जसोरिया, संरक्षक रामरतन घीया, कोषाध्यक्ष सियाराम खण्डेलवाल, कार्यालय मंत्री रामकिशोर खूंटेटा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओमप्रकाश काठ, हजारीलाल झंगिनिया, रतनलाल डंगायच, लक्ष्मीनाराण मेठी, दामोदर चांदपुर आदि मौजूद थे।



संत सुंदरदास अवार्ड की घोषणा

सीए में आल इण्डिया रैंक व आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए में प्रवेश लेने वाले समाज के होनहारों के लिए रामजीलाल व अजय खण्डेलवाल एडवोकेट ने तन्वी व यश खण्डेलवाल सीए दौसा के द्वारा संत सुंदरदास अवार्ड देने की घोषणा की।

