कोरोना विस्फोट: जिले में अब तक एक दिन में सर्वाधिक 44 मरीज मिले

Corona explosion: the district has found the highest number of 44 patients in a single day so far

दौसा. जिले में शनिवार को कोरोना विस्फोट हुआ। अब तक एक दिन में सर्वाधिक 44 मरीज मिले हैं। इससे चिकित्सा महकमे में हडक़म्प मच गया। संक्रमितों का उपचार शुरू कर सम्पर्क में आए व्यक्तियों की जांच की गई। अब कुल मरीजों की संख्या जिले में 1348 हो गई है। इनमें से 1 हजार 162 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। बांदीकुई ब्लॉक में सर्वाधिक 21 कोरोना केस मिले हैं। सीएचसी मंडावरी 3, सिकंदरा में 1, पीएचसी अरनिया में 1 तथा लालसोट नगर पालिका व पंचायत समिति में 1-1 महुवा नगरपालिका में भी 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिले में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट अब फिर कम हो गई है। शनिवार को 86.20 प्रतिशत रिकवरी रे रही। वहीं मृत्यु दर 0.74 प्रतिशत है। पॉजिवटिटी दर 3.71 प्रतिशत है। जिले में वर्तमान में कोरोना के 146 एक्टीव केस हैं।

Corona explosion: the district has found the highest number of 44 patients in a single day so far



चिकित्सा विभाग के अनुसार दौसा शहर में मोड़ा पट्टी में एक, बींदरवाड़ा, श्यामसिंहपुरा, भोजपुरा, गदला सिंकदरा, बांदीकुई में शिक्षक कॉलोनी, वार्ड नंबर 21, 23, 27, 18, 20, 29, 8, ग्रीन पार्क कॉलोनी, देवराज कॉलोनी, गुढ़ाकटला, लालसोट में वार्ड 18 व 3, कीरतपुरा अरनिया, बीरपुर, महुवा की शिव कॉलोनी, सत्यनारायण कॉलोनी व मीना मोहल्ला आदि जगह भी कोरोना संक्रमित मिले हैं।

वहीं जिले में चिकित्सा टीमों ने अब तक 65 हजार 170 लोगों की स्क्रीनिंग करवा ली है। 64 हजार 854 लोगों की 14 दिन की आइसोलेशन अवधि पूरी हो चुकी है तो 316 लोग होम आइसोलेशन पर चल रहे हैं। इसी प्रकार 1636 घरों के 7 हजार 452 लोगों का स्वास्थ्य सर्वे किया है। जिले में अब तक 36 हजार 313 लोगों के सैम्पल लिए जा चुके हैं। इनमें से 460 की रिपोर्ट का इंतजार है। कोविड 19 लैब प्रभारी हिमांशु बापीवाल ने बताया कि शनिवार को दौसा अस्पताल में 47, लालसोट 1, बांदीकुई 57, सिकराय 19 व महुवा में 20 सहित कुल 144 जनों का कोरोना टेस्ट किया गया।

Corona explosion: the district has found the highest number of 44 patients in a single day so far



ब्लॉकवार मरीज

दौसा 453

बांदीकुई 286

सिकराय 155

लालसोट 210

महुवा 244

Corona explosion: the district has found the highest number of 44 patients in a single day so far

कोरोना के नए केस

दौसा 1

बांदीकुई 21

सिकराय 4

लालसोट 11

महुवा 7

Corona explosion: the district has found the highest number of 44 patients in a single day so far