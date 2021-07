चाचा की हत्या के आरोपी दम्पती को गिरफ्तार कर भेजा जेल

Couple arrested for killing uncle and sent to jail: सूरजपुरा गांव की सरकारी भूमि में चारा काटने की बात को लेकर उपजे विवाद में चाचा की हत्या का मामला

दौसा. जिला मुख्यालय के समीपवर्ती सूरजपुरा गांव की सरकारी भूमि में चारा काटने की बात को लेकर उपजे विवाद में चाचा की हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर गुरुवार को सदर थाना पुलिस ने न्यायालय में पेश किया।

थाना प्रभारी विजयपाल सिंह ने बताया कि सूरजपुरा गांव में 28 जुलाई सुबह साढ़े सात बजे हजारीलाल मीना व उसके भतीजे रामखिलाड़ी व पत्नी ममता के बीच सरकारी जमीन से चारा काटने की बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसमें रामखिलाड़ी व उसकी पत्नी ममता ने हजारी लाल (65) की लात घूंसों से पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक के भाई बंशीलाल मीना ने हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने पहले तो आरोपियों को दौसा सीजेएम न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भिजवा दिया गया। (निसं)

ट्रेन की चपेट में आने से एक जने की मौत



दौसा. भाण्डारेज. जयपुर-बांदीकुई रेल मार्ग पर सर्किट हाउस के पीछे बुधवार रात एक जने की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सदर थाना प्रभारी विजयपाल सिंह ने बताया कि सर्किट हाउस के पीछे रेलवे ट्रेक पर भांडारेज की ढाणी अट्टा बिजोरी निवासी रेवड़मल मीना (48) का शव पड़ा होने की सूचना मिली। पुलिस ने शव को रात को जिला अस्पताल की मोर्चरी रखवा दिया। गुरुवार सुबह मृतक के परिजनों ने बताया कि रेवड़मल बुधवार सुबह घर से भाण्डारेज जाने के लिए कह कर आया था।

इसके बाद वह शाम तक घर नहीं पहुंचा। रात को उसके ट्रेन की चपेट में आने से मौत की सूचना मिली। पुलिस ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करा कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मर्ग में मामला दर्ज कर पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। वहीं मौत के बाद से मृतक के घर पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के दो पुत्र व दो पुत्री हैं। इनमें से एक पुत्री का विवाह हो चुका है। (निसं)

