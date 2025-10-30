VIDEO: दौसा जेल में रन फॉर यूनिटी का अनूठा आयोजन, सरदार पटेल की जयंती पर कैदियों ने बनाई मानव श्रृंखला

जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ ने बताया कि कारागार में बंदियों के राष्ट्रप्रेम, अनुशासन और आत्म-सुधार की भावना को सशक्त करने के लिए इस प्रकार के प्रेरणादायक कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों से बंदियों में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलती है। जेलर विकास बागोरिया और डिप्टी जेलर दिलावर ख़ान के निर्देशन में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।