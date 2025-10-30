VIDEO: दौसा जेल में रन फॉर यूनिटी का अनूठा आयोजन, सरदार पटेल की जयंती पर कैदियों ने बनाई मानव श्रृंखला

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
National Unity Day 2025: राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर की पूर्व संध्या पर दौसा जिले की विशिष्ट केंद्रीय कारागृह श्यालावास में गुरुवार को एक प्रेरणादायक और देशभक्ति से परिपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अनूठे आयोजन में जेल की दीवारों के भीतर बंदियों ने देश की एकता और अखंडता का सशक्त संदेश दिया।
जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ के मार्गदर्शन में हुए इस कार्यक्रम में बंदियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। सरदार वल्लभभाई पटेल के चित्र के समक्ष देशभक्ति गीतों की धुन पर उन्होंने दौड़ लगाकर लौहपुरुष को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही सभी बंदियों ने मिलकर एक विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण किया जो राष्ट्रीय एकता के भाव को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाती है।
जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ ने बताया कि कारागार में बंदियों के राष्ट्रप्रेम, अनुशासन और आत्म-सुधार की भावना को सशक्त करने के लिए इस प्रकार के प्रेरणादायक कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों से बंदियों में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलती है। जेलर विकास बागोरिया और डिप्टी जेलर दिलावर ख़ान के निर्देशन में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
उन्होंने बताया कि शुक्रवार को सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर देशभक्ति गीत, भाषण प्रतियोगिता, एकता प्रतिज्ञा और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ आयोजित की जाएंगी।
आज के प्रेरणादायक कार्यक्रम में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमित सैनी, शिवांगन स्पिनर्स जयपुर के निदेशक किशन सिंह भाटी, दौसा जिला उपभोक्ता होलसेल भंडार के महाप्रबंधक विमलेश सैनी, आरएसी प्लाटून कमांडर मनेश कुमार सहित पूरा कारागृह स्टाफ तथा जेल के चार सौ से अधिक बंदी उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
दौसा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग