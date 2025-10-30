Exclusive: राजस्थान में अब तीन बच्चों के बाद भी बन सकते हैं पंच, सरपंच और प्रधान, मंत्री खर्रा ने दिए ये संकेत

दूसरी ओर, सरकारी कर्मचारियों को राहत मिल चुकी है। साल 2002 में दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलने का कानून लाया गया। नौकरी के दौरान तीसरा बच्चा होने पर 5 साल तक प्रमोशन रोकने और तीन से ज्यादा बच्चे पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नियम था। लेकिन तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार ने 2018 में इन नियमों को शिथिल कर दिया। प्रमोशन रोक को 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया और बाद में पूरी छूट दे दी गई। अब कर्मचारियों पर तीसरी संतान का कोई प्रतिबंध नहीं है, जिससे प्रमोशन और अन्य लाभ प्रभावित नहीं होते।