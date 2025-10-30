Rajasthan: विदेश भागने की फिराक में था हिस्ट्रीशीटर, रेलवे स्टेशन पर फर्जी पासपोर्ट के साथ धरा गया

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Rajasthan News: चूरू कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी पासपोर्ट के खेल का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने शहर की बादशाह कॉलोनी निवासी और हिस्ट्रीशीटर मुबारिक खान को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके साथी हिस्ट्रीशीटर फरियाद खान दिलावरखानी की तलाश जारी है।
पुलिस ने आरोपी मुबारिक के कब्जे से फर्जी पासपोर्ट व दस्तावेज जब्त किए हैं। कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई मंगलवार रात को चूरू रेलवे स्टेशन के बाहर उस वक्त की जब आरोपी फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश फरार होने की फिराक में था। कोतवाली एसएचओ सुखराम चोटिया ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर मुबारिक को एएसआई राजेश कुमार की टीम ने गिरफ्तार किया है।
उन्होंने आगे बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। आरोपी मुबारिक की तलाशी में उसके पास से फर्जी अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं।
एसएचओ चोटिया ने आगे बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मुबारिक ने केवल तीन महीनों में यह फर्जी पासपोर्ट बनवा लिया था। हैरत की बात यह कि वह इसी पासपोर्ट से विदेश की यात्रा भी कर चुका है। उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसके साथी हिस्ट्रीशीटर फरियाद खान ने फर्जी पासपोर्ट बनवाने में उसकी मदद की थी।
फरियाद ने ही उसे लक्ष्मणगढ़ का निवासी दिखाकर फर्जी पहचान तैयार करवाई। पुलिस ने फरियाद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। पकड़े गए पासपोर्ट पर सरकारी मोहरों और हस्ताक्षरों की ऐसी हूबहू नकल थी कि पहली नजर में कोई भी असली समझ बैठे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन दोनों के पीछे कौन-सा बड़ा नेटवर्क सक्रिय है।
