Rajasthan: विदेश भागने की फिराक में था हिस्ट्रीशीटर, रेलवे स्टेशन पर फर्जी पासपोर्ट के साथ धरा गया

फरियाद ने ही उसे लक्ष्मणगढ़ का निवासी दिखाकर फर्जी पहचान तैयार करवाई। पुलिस ने फरियाद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। पकड़े गए पासपोर्ट पर सरकारी मोहरों और हस्ताक्षरों की ऐसी हूबहू नकल थी कि पहली नजर में कोई भी असली समझ बैठे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन दोनों के पीछे कौन-सा बड़ा नेटवर्क सक्रिय है।