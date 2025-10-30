अंता उप-चुनाव: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने नरेश मीणा को दिया समर्थन, इस तरह की वोट देने की अपील; देखें VIDEO

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Anta Assembly By-election: राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उप-चुनाव में अब धार्मिक रंग घुलता नजर आ रहा है। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने एक वीडियो संदेश जारी कर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में खुली अपील की है। उन्होंने मतदाताओं से 'गौ माता की रक्षा' के लिए नरेश मीणा को वोट देने का आह्वान किया।
बता दें, इस अपील के बाद अंता की सियासत में हलचल मच गई है, क्योंकि धर्माचार्यों द्वारा इस तरह की अपील बहुत कम बार देखी जाती है। राजस्थान के चुनावों में धर्माचार्यों की भागीदारी मुश्किल से देखने को मिलती है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अंता के चुनावी समीकरणों पर इसका असर पड़ेगा?
बता दें, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए नरेश मीणा को वोट दें। जनता को ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहिए जो धर्म, संस्कृति और समाज के हित में काम करे। नरेश मीणा ऐसे नेता हैं जो गौ संरक्षण और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।
उन्होंने कहा कि अंता के मतदाता इस उप-चुनाव को धर्म रक्षा का अवसर बनाएं और निर्दलीय उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाएं।
अंता विधानसभा सीट पर उप-चुनाव की जरूरत पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की सद्स्यता रद्द होने के कारण पड़ी है। यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, बीजेपी के मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच है। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पार्टियां और नरेश मीणा जोर-शोर से रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
बारां
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग