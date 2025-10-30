अंता उप-चुनाव: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने नरेश मीणा को दिया समर्थन, इस तरह की वोट देने की अपील; देखें VIDEO

Anta Assembly By-election: राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उप-चुनाव में अब धार्मिक रंग घुलता नजर आ रहा है। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने एक वीडियो संदेश जारी कर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में खुली अपील की है। उन्होंने मतदाताओं से 'गौ माता की रक्षा' के लिए नरेश मीणा को वोट देने का आह्वान किया।