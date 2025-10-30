Bisalpur Dam: राजस्थान में बारिश के बीच अच्छी खबर, बीसलपुर बांध का एक और गेट खोला; अब तीसरा रेकार्ड तोड़ने के करीब

बीसलपुर बांध अक्टूबर माह में दोबारा छलककर तीसरा रेकार्ड तोड़ने के साथ ही अब तक की सबसे अधिक निकासी का रेकार्ड के करीब पहुंचता जा रहा है। बांध से बनास नदी में अब तक की सबसे अधिक निकासी 2016 में 135 टीएमसी की है। वहीं, इस बार बुधवार शाम तक कुल 130.486 टीएमसी पानी छोड़ा जा चुका है और गुरुवार को भी पानी की निकासी जारी है। बांध के जलभराव में सहायक भीलवाड़ा जिले के बिगोद स्थित त्रिवेणी का गेज 3.80 मीटर है।