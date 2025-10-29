Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Bisalpur Dam Overflow: बीसलपुर डेम लबालब, त्रिवेणी के तेज बहाव ने तोड़ा ऑफ सीजन का सन्नाटा, हूटर की आवाज सुनकर चौंके लोग

चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में हुई तेज बारिश के चलते जयपुर की लाइफलाइन बीसलपुर बांध भी मानसून विदा होने के बाद फिर से छलक उठा है। बीते मंगलवार को त्रिवेणी में पानी का बहाव तेज होने पर बीसलपुर बांध के एक गेट को आधा मीटर तक खोला गया वहीं देर रात से गेट को दो मीटर तक खोलना पड़ा है।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Anand Prakash Yadav

Oct 29, 2025

Play video

त्रिवेणी में पानी उफान पर, बीसलपुर डेम फिर छलका, पत्रिका फोटो

Bisalpur Dam: राजस्थान में इस बार मानसून का सीजन शानदार रहा और अब मानसून विदा होने के बाद भी बारिश का दौर अक्टूबर में भी सक्रिय है। बारिश के चल रहे दौर ने प्रदेश के कई बांधों और तालाबों को फिर से लबालब भर दिया है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में हुई तेज बारिश के चलते जयपुर की लाइफलाइन बीसलपुर बांध भी मानसून विदा होने के बाद फिर से छलक उठा है। बीते मंगलवार को त्रिवेणी में पानी का बहाव तेज होने पर बीसलपुर बांध के एक गेट को आधा मीटर तक खोला गया वहीं देर रात से गेट को दो मीटर तक खोला गया है।

हूटर की आवाज से चौंके लोग

बीते मंगलवार को बीसलपुर डेम में पानी का दबाव बढ़ने पर जल संसाधन विभाग ने डेम के गेट खोलने से पूर्व हूटर बजाए। सामान्यतया मानसून सीजन में ही ओवरफ्लो होने पर डेम के गेट खोले जाते हैं तभी हूटर की आवाज लोगों को सुनाई देती है। लेकिन इस बार ऑफ सीजन में डेम पर हूटर की आवाज सुनकर लोग चकित हो गए। हूटर बजाकर लोगों को डेम के कैचमेंट एरिया से दूर रहने के लिए अलर्ट किया गया। उसके बाद डेम का एक गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू की गई।

त्रिवेणी में पानी का बहाव 3.80 मीटर पर

भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में बीते 48 घंटे में हुई मूसलाधार बारिश से त्रिवेणी में पानी का बहाव 3.80 मीटर तक जा पहुंचा। इसके चलते जयपुर की लाइफलाइन बीसलपुर डेम में पानी के दबाव को कम करने की गरज से डेम के गेट संख्या 10 को दो मीटर मीटर तक खोलकर 12020 क्यूसेक प्रति सेकंड पानी की निकासी की जा रही है। मानसून की विदाई होने के बाद बीते 21 अक्टूबर को डेम के सभी गेट बंद कर दिए गए थे। बीसलपुर डेम का मंगलवार को जलस्तर 315.50 आरएल मीटर पर स्थिर है।

बीसलपुर डेम ने बनाया नया रिकॉर्ड

बीसलपुर डेम ने अपने निर्माण के बाद पहली बार 91 दिनों तक छलकने का रिकॉर्ड बनाया है। वहीं 129 टीएमसी पानी डेम से इस बार छोड़ा गया है। इससे पूर्व बीसलपुर डेम के गेट वर्ष 2014 में 47 दिन, 2016 में 46, 2022 में 40 दिन, वर्ष 2019 में डेम 64 दिनों तक छलका। वहीं इस बार बीसलपुर डेम से सर्वाधिक दिनों तक पानी की निकासी का नया रिकॉर्ड अब तक बन चुका है।

वर्ष 2019 में भी खुले थे गेट ​

जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में भी मानसून के बाद डेम के एक बार सभी गेट बंद हुए लेकिन मानसून ​बीतने के बाद​ फिर शुरू हुई बारिश से बीसलपुर डेम का एक गेट फिर से खोला गया। वर्ष2019 में ही डेम के 18 में से 17 गेट एक साथ खोले जाने का रिकॉर्ड भी अब तक बरकरार है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2025 02:34 pm

Published on:

29 Oct 2025 02:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Bisalpur Dam Overflow: बीसलपुर डेम लबालब, त्रिवेणी के तेज बहाव ने तोड़ा ऑफ सीजन का सन्नाटा, हूटर की आवाज सुनकर चौंके लोग

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Road Accident: मातम में बदलीं खुशियां, भतीजी की शादी का कार्ड देने निकली महिला की दर्दनाक मौत, ट्रेलर ने कुचला

road accident
टोंक

Rajasthan Crime: प्रेग्नेंट पत्नी की हत्या के मामले में पति गिरफ्तार, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

Tonk-Murder-Case
टोंक

Bisalpur Dam: बीसलपुर डेम फिर छलका, सभी गेट सप्ताहभर पहले किए बंद, साल 2019 के बाद दूसरी बार फिर खोलना पड़ा एक गेट

टोंक

Bisalpur Dam: राजस्थान में बदले मौसम का असर, बीसलपुर बांध के फिर से खोले जा सकते है गेट

Bisalpur-dam-3
टोंक

Tonk: गर्भवती महिला की संदिग्ध हालात में मौत, शरीर पर चोट के निशान; पति पर हत्या का केस दर्ज

Manisha-death-case
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.