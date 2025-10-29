Bisalpur Dam Overflow: बीसलपुर डेम लबालब, त्रिवेणी के तेज बहाव ने तोड़ा ऑफ सीजन का सन्नाटा, हूटर की आवाज सुनकर चौंके लोग

Bisalpur Dam: राजस्थान में इस बार मानसून का सीजन शानदार रहा और अब मानसून विदा होने के बाद भी बारिश का दौर अक्टूबर में भी सक्रिय है। बारिश के चल रहे दौर ने प्रदेश के कई बांधों और तालाबों को फिर से लबालब भर दिया है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में हुई तेज बारिश के चलते जयपुर की लाइफलाइन बीसलपुर बांध भी मानसून विदा होने के बाद फिर से छलक उठा है। बीते मंगलवार को त्रिवेणी में पानी का बहाव तेज होने पर बीसलपुर बांध के एक गेट को आधा मीटर तक खोला गया वहीं देर रात से गेट को दो मीटर तक खोला गया है।