Udaipur Weather: उदयपुर में सीजन की सबसे ठंडी रात, आज भी बारिश के आसार, जानें कब से खिलेगी धूप

Udaipur Weather coldest night of season (Patrika Photo)
Udaipur Weather News: उदयपुर: सर्दी ने शहर में दस्तक दे दी है। पिछले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब तीन डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई है। सुबह-शाम धुंध और हल्की ठंडी हवा चल रही है।
बता दें कि बुधवार को दिनभर बादल छाए रहे। यह सीजन की सबसे ठंडी रात रही। पारा 18.1 डिग्री दर्ज किया गया। शहर में पर्यटक भी गर्म कपड़ों में नजर आए। आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की संभावना है। गुरुवार को भी मौसम ऐसा ही रहेगा। तापमान में गिरावट और सुबह-शाम की ठंडक के साथ ही लोगों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी शुरू कर दी है।
उदयपुर में बुधवार को दिनभर आसमान में बादल छाने के साथ ही वातावरण में धुंध छाई रही। पिछोला झील से लिया दृश्य तथा शिल्पग्राम में सर्दी से बचाव के लिए टोपी और स्वेटर पहन पर्यटक घूमते हुए नजर आए।
-27 अक्टूबर को 20.6 डिग्री सेल्सियस
-28 अक्टूबर को 18.2 डिग्री सेल्सियस
-29 अक्टूबर को 18.1 डिग्री सेल्सियस
बताते चलें कि उदयपुर में आज भी सुबह से बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी के साथ मौसम में ठंडक और बढ़ गई है। सर्दी के मौसम में बारिश से लोग परेशान हो गए हैं। इधर, मौसम विभाग ने उदयपुर सहित संभाग के सलूंबर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, एक नवंबर से मौसम सही होने के बाद धूप खिलने की संभावना है।
समोर बाग स्थित तिब्बती बाजार में इन दिनों ऊनी परिधानों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। तिब्बती बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष शाओ धोंडुप ने बताया कि जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे-वैसे ऊनी वस्त्रों की मांग में इजाफा हो रहा है। बाजार में जैकेट, स्वेटर, शॉल, मफलर, कोट, ऊनी टोपी, दस्ताने और बच्चों के परिधान की विस्तृत रेंज उपलब्ध हैं।
इस बार कई नए डिजाइन और ट्रेंडी स्टाइल आए हैं, जो खासतौर पर युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। बुधवार को सर्दी बढ़ने से बाद बाजार में खरीदारों की भीड़ बढ़ गई। दुकानदारों ने बताया कि इस बार ग्राहक हल्के वजन और स्टाइलिश ऊनी परिधान को अधिक पसंद कर रहे हैं। परिवारों के साथ लोग बाजार में खरीदारी करने पहुंचे।
