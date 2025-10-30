Udaipur Weather: उदयपुर में सीजन की सबसे ठंडी रात, आज भी बारिश के आसार, जानें कब से खिलेगी धूप



बताते चलें कि उदयपुर में आज भी सुबह से बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी के साथ मौसम में ठंडक और बढ़ गई है। सर्दी के मौसम में बारिश से लोग परेशान हो गए हैं। इधर, मौसम विभाग ने उदयपुर सहित संभाग के सलूंबर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, एक नवंबर से मौसम सही होने के बाद धूप खिलने की संभावना है।