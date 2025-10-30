Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IMD Alert : राजस्थान के 24 जिलों में थोड़ी देर में बारिश, IMD का येलो अलर्ट जारी, 20-30 KMPH की रफ्तार से चलेगी हवा

IMD Alert : मौसम विभाग ने आज 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में इन 24 जिलों में थोड़ी देर में बारिश की संभावना है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 30, 2025

IMD Yellow Alert Today shortly Rajasthan 24 districts torrential rain 20-30 KMPH speed blow wind

फाइल फोटो पत्रिका

IMD Alert : राजस्थान का मौसम बेहद तेजी के साथ बदल रहा है। मौसम विभाग ने आज गुरुवार सुबह 5.30 बजे 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। थोड़ी देर में इन जिलों में झमाझम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने नागौर, बाडमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झुंझुनू, सीकर, टोंक, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़ जिले और आस-पास के क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान हवा की गति 20-30 KMPH रहने की संभावना है।

जयपुर में बारिश से ठंड बढ़ी, झमाझम बारिश का अनुमान

जयपुर में मौसम ठंडा हो गया है। बीती रात से लगातार सुबह 8 बजे तक बूंदाबांदी तो कभी तेज बारिश का झोंका आ और जा रहा है। मौसम विभाग ने अपने ताजी भविष्यवाणी में जयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। थोड़ी देर में जयपुर और आस-पास के क्षेत्र में झमाझम बारिश का अनुमान है।

लगातार बारिश होने से जयपुर में ठंड बढ़ गई है। आसमान में बादल छाए हैं। सुबह 7 बजे जयपुर का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं जयपुर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

प्रदेश में सिरोही रहा सबसे ठंडा

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटें में प्रदेश में सिरोही सबसे ठंडा रहा, जहां अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, इस सिस्टम का असर आज भी रहेगा।

31 अक्टूबर से बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर, कोटा संभाग व आसपास के जिलों में बादल छाए रहने व हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आगामी 4-5 दिन जारी रहने की संभावना है। शेष अधिकांश भागों में 31 अक्टूबर से आगामी 3-4 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Jaipur Fire : जयपुर में राशन की दुकान में भयंकर आग, केरोसिन के फटे ड्रम, मची अफरा-तफरी
जयपुर
Jaipur Galta Gate Kallan Shah Colony massive fire ration shop Bursted kerosene drums causing panic

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 07:41 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert : राजस्थान के 24 जिलों में थोड़ी देर में बारिश, IMD का येलो अलर्ट जारी, 20-30 KMPH की रफ्तार से चलेगी हवा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुशखबरी: RIICO आज से शुरू करेगा 6 हजार भूखंडों का आवंटन, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

Rajasthan Jaipur RIICO
जयपुर

Rajasthan Smart City: राजस्थान के ये 6 शहर बनेंगे ‘स्मार्ट सिटी’, 330 करोड़ की लागत से बदलेगी सूरत

Smart-City
जयपुर

धर्मपरिवर्तन के नए नियम: 90 दिन पहले कलक्टर को देनी होगी सूचना, अवैध धर्मांतरण के बाद सरकार इनकी संपत्तियों पर चलाएगी बुलडोजर

जयपुर

SMS अस्पताल में बड़ा बदलाव: एसएमएस नर्सिंग कॉलेज और स्कूल एक ही भवन में होंगे संचालित, जानें क्यों लिया गया फैसला

SMS Nursing College and School will operate in same building
जयपुर

Jaipur Fire : जयपुर में राशन की दुकान में भयंकर आग, केरोसिन के फटे ड्रम, मची अफरा-तफरी

Jaipur Galta Gate Kallan Shah Colony massive fire ration shop Bursted kerosene drums causing panic
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.