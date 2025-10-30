IMD Alert : राजस्थान के 24 जिलों में थोड़ी देर में बारिश, IMD का येलो अलर्ट जारी, 20-30 KMPH की रफ्तार से चलेगी हवा

IMD Alert : राजस्थान का मौसम बेहद तेजी के साथ बदल रहा है। मौसम विभाग ने आज गुरुवार सुबह 5.30 बजे 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। थोड़ी देर में इन जिलों में झमाझम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने नागौर, बाडमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झुंझुनू, सीकर, टोंक, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़ जिले और आस-पास के क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान हवा की गति 20-30 KMPH रहने की संभावना है।