IMD Alert : राजस्थान के 24 जिलों में थोड़ी देर में बारिश, IMD का येलो अलर्ट जारी, 20-30 KMPH की रफ्तार से चलेगी हवा

IMD Alert : राजस्थान का मौसम बेहद तेजी के साथ बदल रहा है। मौसम विभाग ने आज गुरुवार सुबह 5.30 बजे 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। थोड़ी देर में इन जिलों में झमाझम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने नागौर, बाडमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झुंझुनू, सीकर, टोंक, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़ जिले और आस-पास के क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान हवा की गति 20-30 KMPH रहने की संभावना है।
जयपुर में मौसम ठंडा हो गया है। बीती रात से लगातार सुबह 8 बजे तक बूंदाबांदी तो कभी तेज बारिश का झोंका आ और जा रहा है। मौसम विभाग ने अपने ताजी भविष्यवाणी में जयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। थोड़ी देर में जयपुर और आस-पास के क्षेत्र में झमाझम बारिश का अनुमान है।
लगातार बारिश होने से जयपुर में ठंड बढ़ गई है। आसमान में बादल छाए हैं। सुबह 7 बजे जयपुर का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं जयपुर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटें में प्रदेश में सिरोही सबसे ठंडा रहा, जहां अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, इस सिस्टम का असर आज भी रहेगा।
मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर, कोटा संभाग व आसपास के जिलों में बादल छाए रहने व हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आगामी 4-5 दिन जारी रहने की संभावना है। शेष अधिकांश भागों में 31 अक्टूबर से आगामी 3-4 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।
