महंगाई से आमजन को जीना दुश्वार: ममता भूपेश

Difficult for the common man to live due to inflation: Mamta Bhupesh- जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने दिया धरना

दौसा. जिला कलक्ट्रेट के बाहर बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में पेट्रोल-डीजल की दाम वृद्धि तथा बढ़ती महंगाई के विरोध में केन्द्र सरकार के खिलाफ धरना देकर प्रदर्शन किया गया।

इस दौरान महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ममता भूपेश ने कहा कि केन्द्र सरकार ने आमजन को गरीबी के बोझ तले दबा दिया है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेण्डर की लगातार कीमतें बढ़ती जा रही है। आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है।

दौसा विधायक मुरारीलाल मीना कहा कि मोदी सरकार ने देश के गरीब तबके को कर्ज के बोझ में दबा दिया है। सरकारी विभागों का निजीकरण किया जा रहा है ताकि सरकारी नौकरी खत्म हो जाए और युवा निजी कम्पनी में 8-8 हजार रुपए में महीने भर काम करें। किसान महीनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन तानाशाह सरकार सुन नहीं रही। बांदीकुई विधायक जीआर खटाना ने कहा कि झूठे वादे कर मोदी सरकार सत्ता में आई और अब पोल खुल चुकी है।



इस अवसर पर कांगे्रस जिलाध्यक्ष रामजीलाल ओढ़ जिला प्रमख हीरालाल सैनी, अजय बोहरा, प्रवक्ता घनश्याम भंाडारेज, मीडिया प्रभारी उमाशंकर मीना, पार्षद राकेश चौधरी, उप जिला प्रमुख मानधाता मीना, रामनिवास गोयल, लटूरमल सैनी, नरेन्द्र जैमन, अमित पापड़दा, सुरेन्द्र गुर्जर, जुगल किशोर आलूदा, शंकर कालीखाड सहित जिले के कई प्रधान सहित जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता मौजूद थे।

इससे अधिक तो टिकटार्थी आते थे...



जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में कम कार्यकर्ता पहुंचने पर नेताअें ने चिंता जताई। मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि ऐसे धरने में अधिक से अधिक कार्यकताओं को हिस्सा लेना चाहिए। विधायक मुरारीलाल मीना ने कहा कि यह गम्भीर बात है कि भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कार्यकर्ता कम संख्या में आए हैं। इनसे अधिक कार्यकर्ता तो पिछले दिनों चुनाव के वक्त टिकट मांगने वाला व्यक्ति ही ले आता था। आगे से अधिक से अधिक कार्यकर्ता आने चाहिए। (निसं)