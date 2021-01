धरने पर बैठे डॉ. किरोड़ी, भीषण सर्दी के बीच फुटपाथ पर ही सोना-बैठना

Dr. Kirodi lal meena sitting on dharna, sleeping - sitting on the pavement in the middle of severe winter: किरोड़ी की सक्रियता से राजनीतिक चर्चाओं का दौर भी चलता रहा

दौसा. जिला कलक्ट्रेट के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीना का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान कलक्ट्रेट के सामने फुटपाथ पर ही भीषण सर्दी व शीतलहर के बीच राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी रात को सोए तथा सुबह उठकर भ्रमण किया। इसके बाद दिनभर फुटपाथ पर ही बैठकर जनसमस्याएं सुनी। जिलेभर से लोग अपनी व्यथा सुनाने पहुंचते रहे। समर्थकों ने एक बोर्ड पर पेंट करवाकर धरनास्थल नाम भी अंकित कर दिया तथा स्टेज बनाकर शामियाना व होर्डिंग आदि भी लगवा दिए। किरोड़ी की सक्रियता से राजनीतिक चर्चाओं का दौर भी चलता रहा। वहीं पीएमओ डॉ. दीपक शर्मा के नेतृत्व में चिकित्सकों के दल ने आकर डॉ. किरोड़ी की स्वास्थ्य जांच भी की।

लिखित में कमेटी गठन का आदेश देने की मांग पर अड़े



प्रशासन के बुलावे पर डॉ. किरोड़ी ने कलक्ट्रेट में जाकर जिला कलक्टर पीयुष समारिया सहित अन्य अधिकारियों से बंद कमरे में वार्ता की, लेकिन धरनास्थल पर आकर धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। किरोड़ी ने कहा कि प्रशासन ने राज्य स्तरीय अधिकारियों की कमेटी से वार्ता कराने की बात कहते हुए धरना खत्म करने का आग्रह किया, लेकिन किसानों व सरपंचों का कहना है कि लिखित में कमेटी गठन व वार्ता का आदेश मिलने के बाद ही आंदोलन खत्म किया जाए। सोमवार को जयपुर में प्रस्तावित वार्ता के बाद ही अग्रिम निर्णय किया जाएगा।



गौरतलब है कि ग्राम पंचायतों के पीडी खाते खोलने के आदेश निरस्त करने, दस एचपी के बिजली कनेक्शन पर प्रतिमाह मिलने वाली 833 रुपए की छूट बरकरार रखने, फ्यूल चार्ज के नाम पर वसूली बंद करने, ट्रांसपोर्टेशन के 1500 रुपए देना चालू करना, रंजिशवश वीसीआर भरने की कार्रवाई बंद करने, डीपी आवंटन में गड़बड़ी रोकने, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का विस्तार व राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने, एसआई सीमा शर्मा की मौत के मामले की जांच एसआईटी से कराने व दौसा के तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार करने आदि मांगों को लेकर किरोड़ी धरने पर बैठे हैं।

