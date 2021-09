हमले के विरोध में बिजली कर्मचारी लामबंद, 20 से कार्य बहिष्कार की चेतावनी

Electricity workers rallied in protest against the attack, 20 warned of boycott- कलक्टर व एएसपी को दिया ज्ञापन

दौसा. सिकंदरा थाना क्षेत्र में टोरड़ा फीडर प्रभारी सीताराम गुर्जर के साथ दो दिन पूर्व हुए जानलेवा हमले के विरोध में बिजली कर्मचारी लामबंद हुए हैं तथा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर 20 सितम्बर से कार्य बहिष्कार कर धरना शुरू करने की चेतावनी दी है।

राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से जिला कलक्टर व एएसपी को ज्ञापन देकर बताया कि बकाया नहीं चुकाने पर कनेक्शन काटने से नाराज होकर आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर कर्मचारी पर जानलेवा हमला किया। घटना में कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। सिकंदरा थाने में आरोपी मुकेश गुर्जर सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर, प्रदेश संगठन मंत्री जितेन्द्रसिंह गुर्जर, संभाग महामंत्री मनीष सारिया, जिलाध्यक्ष सूरजमल मीना, गजेन्द्रसिंह राजावत, लोकेश जांगिड़, राजेन्द्र डोई सहित अन्य ने शीघ्र आरोपियों को पकडऩे की मांग की।

गौवंश संरक्षण के लिए पॉलिसी बनाए सरकार



दौसा. अभिनव राजस्थान पार्टी के पदाधिकारियों ने पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. निरंजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर गौवंश संरक्षण के लिए विशेष पॉलिसी तय करने की मांग की। प्रदेश सचिव अनुज सिंघल ने बताया कि बड़ी संख्या में गोवंश बेसहारा घूमता रहता है। इस गंभीर मुद्दे के प्रति सरकार इसे लेकर चिंतित नहीं है। गौवंश की भूमि अतिक्रमण की जद में है। ज्ञापन में गौ-संरक्षण के साथ चारे के बेहतर प्रबंधन के लिए गोचर क्षेत्र को विकसित करने की मांग की है। इस दौरान प्रवीण शर्मा, अंकित, राहुल चौधरी, ललित आदि मौजूद रहे।

