दौसा शहर में सुबह 8 से रात 11 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रभावी रोक लगाएं

Effectively ban entry of heavy vehicles in Dausa city from 8 am to 11 pm- जिला कलक्टर ने दिए निर्देश, आपसी समन्वय से कार्य करें अधिकारी

दौसा. जिला कलक्टर पीयुष समारिया ने दौसा शहर में सुबह 8 से रात 11 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक के नियम को प्रभावी तरीके से अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को कलक्ट्रेट सभा भवन में आयोजित जिला स्तरीय यातायात प्रबन्धन समिति की बैठक में कलक्टर ने कहा कि शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए परिवहन, पुलिस व नगर निकाय आपसी तालमेल से कार्य करें। भारी वाहनों की नो-एन्ट्री की पूर्ण रूप से पालना कराना सुनिश्चित करें तथा लालसोट रोड, सैथल मोड़, सोमनाथ सर्किल आदि स्थानों पर नाके लगा कर वाहनों को डायवर्ट करें। हेलमैट लगाने के लिए आमजन में चेतना जागृत करने के लिये सभी अधिकारी सक्रिय रह दायित्वों का पालन करें। सिकन्दरा व लालसोट कस्बे में यातायात व्यवस्था को प्रभावी तरीके से संचालित कराया जाए, ताकि राहगीरों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। उन्होंने परिवहन व पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध वाहनों, थड़ी व ठेले वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रास्ते को सुचारू रखने के प्रयास करें।

अवैध वाहनों को रोंके



जिला कलक्टर ने कहा कि अवैध एवं ओवरलोड वाहनों के खिलाफ परिवहन अधिकारी कार्रवाई करें। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी को रोडवेज बस स्टैण्ड के सामने स्पीड बे्रकर बनाने व संकेत बोर्ड लगाने, जिला रसद अधिकारी को जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण सेंटर खोलने, ट्रैफिक इंस्पेक्टर को जिले में ओवरस्पीड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने, सीएमएचओ को जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा नेश्नल हाईवे पर संचालित टोल की एम्बुलेंस का व्यवस्थित संचालन करवाने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नेशनल हाईवे, रिडकोर एवं अन्य कम्पनियों के जिले में कितने टोल संचालित है तथा इनके द्वारा आमजन के लिए क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रावधान है, उसकी अनुसार पालना करवाना सुनिश्चित करें।



नेशनल हाईवे के परियोजना निदेशक को निर्देश दिए कि टोल प्लाजा पर आमजन के उपयोग के लिए एम्बुलेंस, क्रेन एवं पेट्रोलिंग वाहन समय पर उपलब्ध करवाने के लिए नियंत्रण कक्ष 9887300100 व 8302845909 का व्यापक प्रचार प्रसार कराएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एनएच पर पुलिस लाइन को जाने वाले कट तथा भाण्डारेज मोड़ के सर्किल को मोडीफाई कराए, ताकि भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके।



बैठक मेंं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजीव कुमार ने जिले में अब तक की कार्यवाही के संबंध में बिंदुवार जानकारी देते हुए गत बैठक में लिए गए निर्णयों की पालना के बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर उप पुलिस अधीक्षक हवा सिंह, एनएचएआई के परियोजना निदेशक सहीराम, जिला परिवहन अधिकारी संजीव भारद्वाज, नगर परिषद से अधिशासी अभियन्ता खेमराज मीना, जिला रसद अधिकारी हितेश कुमार मीना, मुख्य प्रबन्धक रोडवेज केसी मीना, टोल प्लाजा के प्रभारी मगन सिंह, यातायात निरीक्षक नेतराम सहित अन्य अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित थे।

