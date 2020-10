थोक सब्जी मंडी में लगी आग, धुएं के गुबार से शहर में मचा हडक़म्प

Fire in Bulk Vegetable Market, Smoke Gut created a stir in the city: सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया

दौसा. कृषि उपज मंडी परिसर में स्थित थोक सब्जी व फल मंडी में सोमवार दोपहर आग लग गई। धुएं का गुबार इतना जबरदस्त था कि पूरे शहर में नजर आ रहा था। इससे लोगों में हडक़म्प मच गया। हर कोई आग के बारे में पूछताछ करने लगा। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया।

सहायक अग्निशमन अधिकारी दिलखुश गुर्जर ने बताया कि फल व सब्जी मंडी में गिर्राज प्रसाद कमलेश कुमार ए-16 प्रतिष्ठान के समीप खुले स्थान प्लास्टिक के कैरेट का बारदाना रखा था।

दुकान मालिक जगदीश प्रसाद मीना के अनुसार करीब 2500 खाली कैरेट थे। दुकानों के पीछे किसी ने कचरा जलाया था। उसकी चिंगारी बारदाने तक आ गई और आग लगने से हजारों का नुकसान हो गया। आग लगने से उठे धुएं के गुबारों ने आसमान छू लिया और शहर में लोगों को नजर आने लगा। लोग एक-दूसरे से आग की घटना के बारे में पूछते रहे। मौके पर भी लोगों की भीड़ जमा हो गई। सहायक अग्निशमन अधिकारी के साथ फायरमैन कमलेश मीना, हेमराज सोनी, राहुल मल्होत्रा, चालक रामधन मीना आदि ने लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया।

तीन बकरियों सहित हजारों का सामान जला



लालसोट. उपखण्ड के भगवतपुरा गांव की रामल्या ढाणी में सोमवार को आग लगने से तीन बकरियां जिंदा जलकर मर गई। दो बकरिया व एक बछड़ी झुलस गई। क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारी बलराम बैरवा ने बताया कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना दो भाई बत्तीलाल मीना व मुकेश मीना के यहां हुई है। दोनों भाइयों के छप्परपोश व पाटोरपोश जल कर राख हो गए। आग में एक बाइक, दो पंखे, पांच बोरी बाजरा, पांच क्विंटल गेहूं, 15 हजार की नकदी और चारा जल कर राख हो गया।

मौके पर लालसोट से नगरपालिका की दमकल भी पहुंची, लेकिन दमकल वाहन बार-बार बंद होने के कारण आग पर काबू पाने में काफी देर लगी। बाद में ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कुछ देर बाद मौके पर नायब तहसीलदार सीमा गुणावत, हल्का गिरदावर गिर्राज शर्मा और लालसोट पुलिस भी पहुंची। घटना का जायजा लेते हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार की। (नि.प्र)

