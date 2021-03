कच्चे घरों में आग, डेढ़ लाख रुपए की नकदी समेत लाखों का नुकसान

दौसा.. तीतरवाड़ा ग्राम पंचायत के गांव रामबास सर की ढाणी में अचानक आग लगने से तीन कच्चे घरों में रखा लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया। संैथल पुलिस ने बताया कि रामबास सर की ढाणी निवासी घासीराम, मामराज व रामकेश मीणा के तीन कच्चे घरों में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के ढाणी के लोग दहशत में आ गए। पुलिस ने दमकल को मौके पर बुलाकर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक तीनों घरों में करीब डेढ़ लाख रुपए नकद पचास हजार के जेवरात अनाज की बोरियां, वाहनों के कागजात सहित हजारों रुपयों का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। इस संबंध में सैथल थाना पुलिस मे आगजनी का मामला भी दर्ज हुआ है मौके पर पहुंचे सरपंच दुर्गा लाल मीणा ने मौका मुआयना कर अग्नि पीडि़तों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। Fire in kutcha houses, loss of lakhs including cash of one and a half lakh rupees

दो पक्षों में मारपीट

मंडावर. थाना इलाके के गांव बीच का बास में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने मारपीट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया है। थानाधिकारी नाथूलाल मीणा ने बताया कि कमलेश मीना निवासी बीच का बास मंडावर ने मामला दर्ज कराया कि 26 फरवरी की शाम घर में घुसकर हरिराम, कमला, बृजेश, रूपा, अंकित, अन्नों, सुमन मीणा आदि लाठी, फरसे आदि हथियारों के साथ उसकी सास एवं पति पर जानलेवा हमला कर दिया। पीडि़ता से अभद्रता की। इसी प्रकार रूपा देवी ने मामला दर्ज कराया कि वह सास कमला देवी के साथ एकल बिन्दु से पानी भरकर ला रहे थे। इसी दौरान देवी सहाय मीणा व उदयसिंह ने अभद्रता की। सोने की चैन तोड़कर गला दबाकर मारने की कोशिश की। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

आरोपियों को रिमांड पर सौंपा

दौसा. मोबाइल टावरों की बैटरी चोरी के मामले में पकड़े गए आरोपियों को दौसा पुलिस ने रविवार को न्यायालय में पेश किया। जहां से उन्हें दो दिन के रिमांड पर सौंपा गया। गौरतलब है कि पुलिस ने सैंथल थाना इलाके के बिशनपुरा में मोबाइल टावर की बैटरी चोरी करने की फिराक में आए गिरोह के मुरैना निवासी बालकिशन उर्फ शनि जाटव, नादौती निवासी चेतन उर्फ उर्फ लाला स्वामी, गंगापुर सिटी थाने के खानपुर बड़ौदा निवासी दीपक उर्फ लाला गुर्जर व बंजारों की ढाणी थाना गंगापुर निवासी अशोक बंजारा के अलावा आम्र्स एक्ट में मध्यप्रदेश के मुरैना निवासी अम्बेडकर जाटव को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से अवैध रूप से लाई गई पिस्टल एवं बैटरियां चोरी करने के कई उपकरण एवं कार बरामद किए। आरोपियों के खिलाफ राजस्थान व मध्यप्रदेश के थानों में मामले दर्ज हैं।