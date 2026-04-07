Rajasthan New: कृषि मंत्री के स्वागत में हर्ष फायरिंग, किरोड़ी लाल बोले- ऐसा लगा जैसे ईरान की मिसाइल हो

कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा ने अपने संबोधन में भी हर्ष फायरिंग का जिक्र किया। मंत्री ने कहा कि मैं समलेटी कई बार आया हूं, लेकिन ऐसा स्वागत कभी नहीं हुआ। तोपें चल रही थी तो ऐसा लगा जैसे ईरान की मिसाइल हो। इजरायल-अमरीका के क्लस्टर बम चल रहे हों। देसी बंदूक लेकर भी हमारे जवान साथी स्वागत कर रहे थे।