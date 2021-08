एटीएम बदलकर खाते से रुपए पार करने वाले गिरोह का एक आरोपी दबोचा

One accused of gang who crossed money from account by changing ATM arrested: कार व मशीन भी बरामद, गत दिनों 1.18 लाख पार करने के बाद थी पुलिस को तलाश

लालसोट. एटीएम बदल कर बैंक खातों से रकम पार करने वाले अन्तरराज्यीय गिरोह का लालसोट थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के एक मुख्य सदस्य को गिरफ्तार करते हुए कार व पोस मशीन को भी बरामद कर लिया है।

लालसोट थाना प्रभारी अंकेश कुमार ने बताया कि 19 अगस्त को पट्टी किशोरपुरा गांव निवासी शंकरलाल शर्मा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह एचडीएफसी बैंक के एटीएम से रकम निकाल रहा था। इस दौरान वहां मौजूद दो अज्ञात युवकों ने सहायता करने के नाम पर गुमराह करते हुए उसका एटीएम कार्ड बदल कर उसके खाते से पोस मशीन द्वारा यूपीआई से 1 लाख 18 हजार रुपए की रकम पार कर ली।

थाना प्रभारी ने बताया कि घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए सीसीटीवी फुटेज व विभिन्न माध्यम की मदद से घटना के दौरान उपयोग में लिए गए वाहन को चिह्नित करते हुए नाकाबंदी की। जब इस वाहन के गंगापुर तिराहे से ज्योतिबा फुले सर्किल की जानकारी लगी तो घेरा डाल कर कार में सवार मोहम्मद अनस मेव निवासी दानवीस पुलिस थाना नूह, हरियाणा को गिरफ्तार करते हुए कार व एक पोस मशीन को भी बरामद कर लिया।

पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में विभिन्न राज्यों में एटीएम बदल कर सैकड़ों वारदातों को अंजाम दिया है। आरोपी के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। अपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी लेते हुए अन्य वारदातों के खुलासे का भी प्रयास जारी है।

पकडऩे के प्रयास में सिपाही हुआ चोटिल



एटीएम बदल कर खातों से रुपए पार करने वाले इस गिरोह के दोबारा लालसोट पहुंचने की सूचना मिलने पर सक्रिय हुए पुलिस दल ने अपनी जान को जोखिम में डाल कर कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान जब कार में सवार गिरोह के सदस्यों ने तेज व गफलत से कार चला कर भागने का प्रयास किया तो पुलिस टीम ने वाहन से भिड़ाकर उनकी कार को रुकवाया। इस दौरान कांस्टेबल नरेश चोटिल हो गया, जिसके पैर में हल्की चोट आई है।

पुलिस टीम को किया जाएगा पुरस्कृत

गिरोह को पकडऩे के लिए गठित की गई पुलिस टीम को सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि टीम में उनकी अगुवाई में हैड कांस्टेबल इस्लाम, महेन्द्र, कांस्टेबल नरेश, आजादसिंह, प्रभूदयाल, लोकेश एवं बाबूलाल शामिल थे। कांस्टेबल लक्ष्मीकांत की आरोपितों को चिह्नित करने व उनकी गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही है।

आंखों में पढ़ लेते हैं एटीएम पिन

थाना प्रभारी ने बताया कि यह गिरोह चैन सिस्टम में कार्य करता है। पहले विभिन्न बैंकों के एटीएम चुराते हैं और बाद में लंबा रूट तय कर रास्ते के विभिन्न एटीएम पर पहुंचकर वहां चालाकी से किसी ग्राहक की मदद करने का प्रयास करते हुए एटीएम कार्ड बदलते हैं और उक्त ग्राहक के एटीएम पिन भी आंखों से ही पढ़ लेते हैं।( नि.प्र)

