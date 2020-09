ग्रामीणों के हंगामे के बाद तलावगांव ग्राम पंचायत में नहीं हुई मतगणना

Panchayat Chunav: Counting not Done in Gram Panchayat of lalsot: मतदान समाप्त होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया

लालसोट. तलावगांव ग्राम पंचायत में मतदान शांतिपूर्ण निपटने के बाद भी प्रशासन की मुश्किलें कम नहीं हुई। मतदान के बाद कुछ प्रत्याशियों व उनके समर्थकों ने मतदाता सूची से हटाए गए कुछ मतदाताओं को मतदान कराए जाने के आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि वार्ड 12 की मतदाता सूची से कुछ नाम हटा कर अन्य वार्ड में जोड़े गए थे, जबकि इन मतदाताओं ने दोनों वार्ड में मतदान कर दिया है। ग्रामीणों का कहना था कि यह पूरा कार्य मतदान दल की मिलीभगत से किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि आठ मतदाताओं ने दो बार मतदान कर दिया। ग्रामीणों के हंगामे के चलते कुछ देर तक व्यवधान भी बना रहा। मतदान समाप्त होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया।

Panchayat Chunav: Counting not Done in Gram Panchayat of lalsot

मौके पर अतिरिक्त जिला कलक्टर लोकेश कुमार मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह चौहान व लालसोट उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गोपाल जांगिड़ पहुंचे। मामले की जानकारी लेते हुए मतगणना को शुरू नहीं करने व उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद ग्रामीणों का रोष शांत हुआ और प्रशासन ने सभी ईवीएम को लालसोट उपखण्ड मुख्यालय पर पहुंचा दिया। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गोपाल जांगिड़ ने बताया कि मामले को लेकर निर्वाचन आयोग को सूचित कर दिया है। वहां से दिशा-निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। (नि.प्र.)

Panchayat Chunav: Counting not Done in Gram Panchayat of lalsot



झांपदा व श्यामपुरा कलां में भी व्यवधान



झांपदा व श्यामपुरा कलां ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर वार्ड पंच मतगणना में भी मतों की संख्या में कुछ फर्क आने से व्यवधान खड़ा हो गया। इसके बाद यहां भी प्रशासन ने संबधित वार्ड पंच मतगणना को रुकवा दिया। इसके चलते दोनों ग्राम पंचायतों में उप सरपंच के चुनाव भी नहीं हो सके।



महाराजपुरा में तनाव के बाद पहुंचा प्रशासन

महाराजपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सोमवार रात्रि को सरपंच पद के लिए मतगणना के दौरान दो पक्षों के बीच टकराव के बाद तनाव के हालात बन गए। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर लालसोट थाने एसएचओ महावीर प्रसाद व अन्य पुलिस अधिकारी पहुंचे और दोनो पक्षों की समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। महाराजपुरा को लेकर रात्रि को क्षेत्र में अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा।(नि.प्र.)

देर रात तक चला जीत का जश्न

लालसोट. पंचायत चुनावों के तहत लालसोट पंचायत समिति की 37 ग्राम पचांयतों मेेेंं सरपंच पद की मतगणना को लेकर देर रात्रि तक ग्रामीणों में उत्सुकता बनी रही। शाम करीब छह बजे से मतगणना शुरू होने के बाद ही गांवों में जीत का जश्न भी मनाना शुरू कर दिया। इस दौरान सभी निर्वाचन अधिकारियों ने सरपंच पद पर जीते प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया। इसके बाद पुलिस सुरक्षा में विजयी सरपंच को घर भेज दिया गया। राजौली, चौण्डियावास, चांदसेन, देवली, डिडवाना, दौलतपुरा, टोडाठेकला, किशोरपुरा,बिलौणा कलां, बगड़ी समेत कई ग्राम पंचायतों के चुनाव परिणाम को लेकर खासी उत्सुकता बनी रही। (नि.प्र.)

Panchayat Chunav: Counting not Done in Gram Panchayat of lalsot