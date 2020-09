Rajasthan Panchayat Chunav: मास्क नहीं लगाया तो नहीं कर सकेंगे मतदान

Rajasthan Panchayat Chunav: Will not be able to vote if No mask wear: चुनाव पर्यवेक्षक व जिला कलक्टर ने लिया मतदान केन्द्रों का जायजा

लवाण. लवाण पंचायत समिति की 15 ग्राम पंचायतों में सरपंच व वार्डपंचों के चुनाव 28 सितम्बर को होंगे। चुनाव पर्यवेक्षक ओमप्रकाश कसेरा व जिला कलक्टर पीयुष समारिया ने लवाण पंचायत समिति की नई ग्राम पंचायत कंवरपुरा सहित कई मतदान केन्द्रों का जायजा लेकर मतदानकर्मियों को शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के निर्देश दिए।

कसेरा ने कहा की मतदान केन्द्र पर भीड़ को एकत्र नहीं होने दें। मतदान करने के बाद मतदाता को तुरंत वापस भेज दे। पुलिसकर्मी भी गहन जांच के बाद ही मतदान केन्द्र पर जाने दे। केन्द्र पर गणना के समय बिजली, पानी व बैठने की सही व्यवस्था हो। जिला कलक्टर ने बताया कि मतदान उसी को करने दिया जायगा जिसके फेस मास्क हो। बिना मास्क वाले को मतदान नहीं करने दिया जाएगा। बूथों पर पोलिंग पार्टी के लिए सैनेटाइजर रखें। मतदाताओं के आपस में तीन फीट की दूरी बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने लवाण पंचायत समिति की सिंगवाड़ा, कंवरपुरा और बनियाना ग्राम पंचायत के मतदान केन्द्र को औचक निरीक्षण किया।

मतदाताओं की मान-मनुहार

मानपुर. पंचायत समिति सिकराय में पंचायत राज के लिए सरपंच व पंच के लिए चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने अब घर-घर जाकर वोट मांगने की जुगत और रूठों को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। कुछ ग्राम पंचायतों में शैक्षणिक योग्यता खत्म करने के बाद कम पढ़े लिखे प्रत्याशियों ने फिर से चुनाव मैदान में ताल ठोक दी है। महिला प्रत्याशियों का कहना है, कि घूंघूट हटाकर अब महिलाओं को बाहर आने का मौका मिला है, तो उस अवसर को वे नहीं छोडऩा चाहती है। पढ़ा-लिखा जनप्रतिनिधि होगा तो काम अच्छे होंगे। गांव के लिए कुछ कर पाएंगे। बुजुर्गों का मानना है कि गांव का विकास होना बहुत जरूरी है। आज भी गांवों की सडक़, पानी की सबसे बड़ी समस्या है।

