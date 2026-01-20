राजस्थान की बेटी गुंजन ने दौसा में यूपी के पहलवान को हराया



राजस्थान के दौसा जिले के बैजूपाड़ा इलाके के ग्राम झूथाहेडा खुर्द के भौमिया बाबा परिसर में आयोजित कुश्ती दंगल में अलवर जिले के मालाखेड़ा की महिला पहलवान गुंजन ने पुरुष पहलवान को हराकर सबको चौंका दिया। आमिर खान की फिल्म दंगल में गीता व बबीता फोगाट की तरह गुंजन ने जब पुरूष पहलवान आगरा के कमलेश को हराया तो सभी ने खड़े होकर व तालियां बजाकर गुंजन का स्वागत किया। गुंजन को 2100 सौ रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया गया।