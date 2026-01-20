20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

राजस्थान की बेटी गुंजन ने दौसा में यूपी के पहलवान को हराया

राजस्थान के दौसा जिले के बैजूपाड़ा इलाके के ग्राम झूथाहेडा खुर्द के भौमिया बाबा परिसर में आयोजित कुश्ती दंगल में अलवर जिले के मालाखेड़ा की महिला पहलवान गुंजन ने पुरुष पहलवान को हराकर सबको चौंका दिया। आमिर खान की फिल्म दंगल में गीता व बबीता फोगाट की तरह गुंजन ने जब पुरूष पहलवान आगरा के [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

rajesh sharma

Jan 20, 2026

dausa news

दौसा के ग्रामीण क्षेत्र में कुश्ती खेलते पहलवान।


राजस्थान के दौसा जिले के बैजूपाड़ा इलाके के ग्राम झूथाहेडा खुर्द के भौमिया बाबा परिसर में आयोजित कुश्ती दंगल में अलवर जिले के मालाखेड़ा की महिला पहलवान गुंजन ने पुरुष पहलवान को हराकर सबको चौंका दिया। आमिर खान की फिल्म दंगल में गीता व बबीता फोगाट की तरह गुंजन ने जब पुरूष पहलवान आगरा के कमलेश को हराया तो सभी ने खड़े होकर व तालियां बजाकर गुंजन का स्वागत किया। गुंजन को 2100 सौ रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया गया।

इस दंगल में अलवर, भरतपुर, यूपी, करौली सहित कई जगहों से आए पहलवानों ने हिस्सा लिया। विश्राम पटेल, बनवारी पटेल व कमेटी सदस्य नरेश झूथाहेडा ने बताया कि यहां हर वर्ष भौमिया बाबा का मेला व कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाता है। 

साठ साल से दंगल

यह दंगल लगभग 60 सालों से लगातार आयोजित किया जा रहा है। दंगल का अंतिम मुकाबला शिवा पहलवान सौप और हरेन्द्र पहलवान आगरा के बीच हुआ, जो बराबर रहा। दोनों पहलवानों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया और 5500-5500 रुपए का पुरस्कार दिया गया। इस दंगल में 11 रुपए से लेकर 11000 रुपए तक के मुकाबले हुए। 

यह रहे रैफरी

दंगल के रैफरी बृजमोहन महाना लोटवाड़ा, बिशन बाबू ग्वारकी और मुकेश झूथाहेडा रहे। इस अवसर पर प्रधान पटेल, छोटू राम मीणा, केदार प्रसाद मीणा, राधेश्याम, पप्पू झुथाहेडा, मुकेश झुथाहेडा, जगन मीणा, प्यारेलाल पूर्व सरपंच, हरीकिशन व अन्य मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 10:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान की बेटी गुंजन ने दौसा में यूपी के पहलवान को हराया

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दौसा: भाजपा मंडल अध्यक्ष पर हमला, पत्थरों से वार कर वाहन के शीशे तोड़े, कार्यकर्ताओं में आक्रोश

दौसा

शहादत को सलाम: दौसा के शहीद सूबेदार भूप सिंह गुर्जर, परिवार ने अपने खर्चे से बनवाया स्मारक, आश्वासन के बाद भी मदद नहीं

Shahadat Ko Salam
दौसा

दौसा में शुरू हुआ बसंत पंचमी का लक्खी मेला, जानें रथ की विशेषता

dausa news
दौसा

Rajasthan: 178 बीघा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, बोई फसल कुर्क करने के आदेश

Rajasthan High Court
दौसा

Dausa Panther Attack: दौसा में एक साथ नजर आए 3 पैंथर, सड़क पर घूमते दिखे; दहशत में आए लोग

Dausa-panther-attack
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.