राजस्थान की बेटी गुंजन ने दौसा में यूपी के पहलवान को हराया

दौसा के ग्रामीण क्षेत्र में कुश्ती खेलते पहलवान।
राजस्थान के दौसा जिले के बैजूपाड़ा इलाके के ग्राम झूथाहेडा खुर्द के भौमिया बाबा परिसर में आयोजित कुश्ती दंगल में अलवर जिले के मालाखेड़ा की महिला पहलवान गुंजन ने पुरुष पहलवान को हराकर सबको चौंका दिया। आमिर खान की फिल्म दंगल में गीता व बबीता फोगाट की तरह गुंजन ने जब पुरूष पहलवान आगरा के कमलेश को हराया तो सभी ने खड़े होकर व तालियां बजाकर गुंजन का स्वागत किया। गुंजन को 2100 सौ रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया गया।
इस दंगल में अलवर, भरतपुर, यूपी, करौली सहित कई जगहों से आए पहलवानों ने हिस्सा लिया। विश्राम पटेल, बनवारी पटेल व कमेटी सदस्य नरेश झूथाहेडा ने बताया कि यहां हर वर्ष भौमिया बाबा का मेला व कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाता है।
यह दंगल लगभग 60 सालों से लगातार आयोजित किया जा रहा है। दंगल का अंतिम मुकाबला शिवा पहलवान सौप और हरेन्द्र पहलवान आगरा के बीच हुआ, जो बराबर रहा। दोनों पहलवानों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया और 5500-5500 रुपए का पुरस्कार दिया गया। इस दंगल में 11 रुपए से लेकर 11000 रुपए तक के मुकाबले हुए।
दंगल के रैफरी बृजमोहन महाना लोटवाड़ा, बिशन बाबू ग्वारकी और मुकेश झूथाहेडा रहे। इस अवसर पर प्रधान पटेल, छोटू राम मीणा, केदार प्रसाद मीणा, राधेश्याम, पप्पू झुथाहेडा, मुकेश झुथाहेडा, जगन मीणा, प्यारेलाल पूर्व सरपंच, हरीकिशन व अन्य मौजूद रहे।
