Tehsildar Transfer: राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल, दौसा जिले के कई तहसीलदार बदले

Tehsildar Transfer: दौसा. राजस्व मंडल ने बड़ा फेरबदल करते हुए 266 तहसीलदारों का स्थानान्तरण व पदस्थापन किया है। सूची में दौसा जिले के कई तहसीलदारों को बदला गया है। साथ ही पदोन्नति होने पर कई को नई नियुक्ति भी मिली है।
दौसा जिले में चंद्रसिंह मीणा को नायब तहसीलदार बानसूर से तहसीलदार सैंथल, राजेश कुमार को नायब तहसीलदार से तहसीलदार बांदीकुई, राकेश जैन को सैंथल से लवाण, रामखिलाड़ी मीना को पदोन्नति पर महुवा से बहरावंडा, अक्षयप्रेम चेयरवाल को अजमेर से मंडावर, रामसिंह पूर्विया को नवपदोन्नती पर लालसोट से भांडारेज, रमेश चंद्र वर्मा को नायब तहसीलदार निर्वाचन कार्यालय दौसा से तहसीलदार निर्वाचन जिला कलक्टर कार्यालय दौसा, मनोज कुमार को अलवर से पापड़दा, संतोष कुमार गुप्ता को कैलादेवी करौली से बैजूपाड़ा लगाया गया है।
वहीं रामस्वरूप मीणा का राहुवास से तहसीलदार जनूथर डीग, श्रीराम मीणा का नांगल राजावतान से मंडरायल, धीरेन्द्र कर्दम को मंडावर से मालाखेड़ा, धर्मसिंह को बहरावंडा से पहाड़ी डीग, हुकम चंद मीणा को बांदीकुई से किशनगंज बारां, कल्याण सहाय मीणा को गीजगढ़ से राजगढ़, लोकेंद्र मीणा को दौसा से पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड़, मदनलाल मीणा को रामगढ़ पचवारा से उप पंजीयक सवाई माधोपुर, मुकेश कुमार मीणा को बालाहेड़ी से तहसीलदार बाड़ी धौलपुर के पद पर लगाया गया है।