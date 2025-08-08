Tehsildar Transfer: राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल, दौसा जिले के कई तहसीलदार बदले

दौसा जिले में चंद्रसिंह मीणा को नायब तहसीलदार बानसूर से तहसीलदार सैंथल, राजेश कुमार को नायब तहसीलदार से तहसीलदार बांदीकुई, राकेश जैन को सैंथल से लवाण, रामखिलाड़ी मीना को पदोन्नति पर महुवा से बहरावंडा, अक्षयप्रेम चेयरवाल को अजमेर से मंडावर, रामसिंह पूर्विया को नवपदोन्नती पर लालसोट से भांडारेज, रमेश चंद्र वर्मा को नायब तहसीलदार निर्वाचन कार्यालय दौसा से तहसीलदार निर्वाचन जिला कलक्टर कार्यालय दौसा, मनोज कुमार को अलवर से पापड़दा, संतोष कुमार गुप्ता को कैलादेवी करौली से बैजूपाड़ा लगाया गया है।