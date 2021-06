सिमटता जा रहा कोरोना का असर, 4 नए पॉजिटिव मिले

The effect of corona is shrinking, 4 new positives found dausa: जिले में कोरोना के 60 ही मरीज एक्टिव रहे हैं

दौसा. जिले में अब कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होता जा रहा है। जिले में लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी 4 ही नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इससे चिकित्सा विभाग, जिला प्रशासन एवं आमजन में कोरोना का भय खत्म होता जा रहा है। सीएमएचओ डॉ. मनीष चौधरी ने बताया कि जिले में बुधवार को 322 आरटीपीसीआर जांच में 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं जिले में 6 मरीज रिकवर भी हुए। अब जिले में कोरोना के 60 ही मरीज एक्टिव रहे हैं।

हालांकि कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या कम आ रही है, लेकिन कोरोना जैसी बीमारी वाले मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। बुधवार को जिले में 542 जनों ने कोरोना वायरस की जांच के लिए सैम्पल दिए हैं। इससे लग रहा है कि अभी तक कोरोना का खतरा टला नहीं है। इधर, कोविड वार्ड प्रभारी डॉ. आरडी मीना ने बताया कि लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव कम भले ही आ रही है, लेकिन अभी तक कोरोना मुक्त नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बताया कि यदि लोग इसी प्रकार लापरवाही बरतते रहे तो एक बार फिर कोरोना अपना रौद्र रूप दिखा सकता है। ऐसे में लोगों को गाइड लाइन की पालना करनी चाहिए। अभी जिला अस्पताल में 6 मरीज कोरोना पीडि़त भर्ती हैं।



दौसा. जिले में युवाओं के लिए राहतभरी खबर है कि गुरुवार से कोविड वैक्सीनेशन फिर से शुरू हो रहा है। बुधवार को जिला चिकित्सा विभाग को वैक्सीन का स्टॉक मिल गया है। ऐसे में रात से ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग भी शुरू की गई।



उल्लेखनीय है कि जिले में तीन दिन से वैक्सीन का स्टॉक नहीं होने से वैक्सीनेशन ठप पड़ा था। जिले में अब तक 18+ के महज 57 हजार 730 (7.70 प्रतिशत) तथा 45+ के 2 लाख 38 हजार 438 (67.51 प्रतिशत) लोगों के पहली डोज लगी है। वहीं मात्र 57 हजार 724 लोगों के दूसरी डोज लग पाई है। ऐसे में टीकाकरण की रफ्तार कम होने से चिंता बनी हुई है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है। ऐसे में हर उम्र के लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं।



चिकित्सा विभाग के अनुसार बुधवार को जिले में 18+ के लिए 3500 कोवैक्सीन तथा 12 हजार डोज कोविशिल्ड की आवंटित हुई है। कोवैक्सीन की 70 प्रतिशत वैक्सीन दूसरी डोज में काम ली जाएगी। गुरुवार को जिले के सभी राजकीय अस्पतालों में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। हालांकि वैक्सीनेशन ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग पर ही किया जा रहा है।

