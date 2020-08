पुलिस की मौजूदगी में व्यापारियों ने कराई कोरोना जांच, अब खुलेंगे बाजार

Traders conducted corona investigation in presence of police, markets will open from today: गत छह दिन से बाजार पूरी तरह बंद

बांदीकुई. शहर के भाण्डेड़ा रोड स्थित परशुराम जनोपयोगी भवन में कोरोना सैम्पल संग्रहण केन्द्र पर जांच कराने के लिए रविवार को हलवाई, मिष्ठान एवं किराना व्यापारी पहुंचे। शनिवार को हुई अव्यवस्था देख प्रशासन की ओर से पुलिस एवं पालिका कर्मचारी तैनात किए गए। जहां करीब 200 व्यापारियों को अंदर प्रवेश दिया गया। कतार में लगकर पहले व्यापारियों ने पंजीयन कराया। इसके बाद सैम्पल देकर प्रमाण पत्र लेकर जाते दिखाई दिए। इस दौरान सामाजिक दूरी व सरकार की एडवाइजरी की पूरी तरह पालना की गई। सोमवार को शहर में शेष बचे व्यापारियों की सैम्पलिंग होगी। हालांकि अभी काफी संख्या में व्यापारी सैम्पल देने से वंचित हंै।

Traders conducted corona investigation in presence of police, markets will open from today



खास बात यह है कि प्रशासन की ओर से यदि रोडवार सैम्पलिंग कराई जाती तो व्यापारियों को भी परेशानी नहीं होने के साथ ही प्रशासन को भी सुविधा होती। शहर में गुढ़ारोड, बडियाल रोड, बसवा रोड, सिकंदरा रोड, राज बाजार एवं अस्पताल रोड प्रमुख मार्ग हैं तथा एक हजार से अधिक प्रतिष्ठान हैं। जबकि दो दिन में मात्र साढ़े तीन सौ व्यापारियों की ही सैम्पलिंग हुई है। ऐसे में तीन दिन में सभी की सैम्पलिंग किया जाना मुश्किल है।

Traders conducted corona investigation in presence of police, markets will open from today

इधर, व्यापारियों का प्रतिनिधि मण्डल विधायक गजराज खटाना से मिला और बाजार खुलवाने की मांग की। इसके बाद प्रशासन की ओर से शाम को सोमवार से बाजार खोलने के आदेश जारी कर दिए गए। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी डॉ. बनवारीलाल ने बताया कि सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक बाजार खोले जाएंगे। गौरतलब है कि गत 17 अगस्त को जिला कलक्टर ने कोरोना संक्रमण को बढ़ता देख जीरो मोबिलिटी जारी कर दी थी। इसके चलते गत छह दिन से बाजार पूरी तरह बंद रहे। लोगों को घरेलू सामान के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। वहीं सब्जी मण्डी भी बंद होने से लोगों को ग्रामीण क्षेत्र से सब्जी खरीदकर लानी पड़ रही है।(ग्रामीण)

Traders conducted corona investigation in presence of police, markets will open from today