जाली काटकर फरार हुए दो बाल अपचारी

दौसा. शहर के भांकरी रोड स्थित राजकीय अम्बेडकर छात्रावास से शनिवार रात दो बाल अपचारी खिडक़ी की जाली तोडकऱ फरार हो गए। रविवार को उन्हें पुलिस ने कालाखो-अम्बाड़ी के समीप से दस्तयाब कर लिया। इसके बाद पुलिस व किशोर गृह प्रशासन ने राहत की सांस ली।

जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना पुलिस ने 20 अक्टूबर को जिला अस्पताल से बाइक चोरी के मामले में 15 वर्षीय दो बाल अपचारियों को निरुद्ध किया। इनमें से एक दौसा के नांगल चापा गांव व एक करौली जिले के रिंदली गांव का निवासी है। दोनों बाल अपचारियों को किशोर न्याय बोर्ड ने राजकीय सम्प्रेषण गृह एवं किशोर गृह में रखने से पूर्व भांकरी रोड स्थित राजकीय अम्बेडकर ओबीसी छात्रावास में बनाए क्वारंटीन सेंटर में रखा। दोनों बाल अपचारी मौका पाकर क्वारंटीन सेंटर के कमरे की खिडक़ी में जाली को तोडकऱ फरार हो गए।

रविवार सुबह करीब साढ़े छह बजे गार्ड कानाराम मीना ने कमरे का ताला खोलकर अंदर देखा तो दोनों गायब मिले तथा जाली क्षतिग्रस्त मिली। इस पर सम्प्रेषण गृह के अधीक्षक राधेश्याम रैगर व छात्रावास के रोशन शर्मा सहित पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और प्रशासन ने जगह-जगह बाल अपचारियों की तलाश शुरू की। नाकाबंदी कर जांच की गई। बाद में दोनों बाल अपचारियों को कालाखो-अम्बाड़ी के समीप से दस्तयाब कर लिया गया।

किशोर ने की आत्महत्या



दौसा. जिला मुख्यालय के समीप समदली की ढाणी में एक किशोर ने फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में मृतक के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग में मामला दर्ज कर मौत के कारणों की जांच शुरू की है।



पुलिस ने बताया कि पप्पूलाल मीना ने बताया कि उसके पुत्र राहुल मीना (16) ने कमरे के अंदर फंदे से झूलकर जान दे दी। परिजन उसे उतारकर जिला अस्पताल आए, जहां चिकित्सकों ने मृत बताया। पिता ने किसी पर भी शक नहीं जाहिर करते हुए पुलिस रिपोर्ट दी है। कोतवाली थाने के एएसआई हेतराम ने बताया कि दोपहर करीब पौने दो बजे घटना की सूचना पर जिला अस्पताल पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया।