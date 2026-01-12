शिक्षक भर्ती के लिए 6000 युवाओं ने किए 61 हजार आवेदन, आज होगी काउंसलिंग , मेरिट सूची जारी

Teacher Recruitment : शिक्षा विभाग ने विभागीय वेबसाइट पर सभी जिलों की मेरिट सूची जारी कर दी है। बता दें कि उत्तराखंड में सरकार ने बीते दिनों 1670 शिक्षकों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। इसके सापेक्ष राज्य में छह हजार युवाओं ने 61 हजार से अधिक आवेदन किए थे। भारी संख्या में आवेदन राज्य में बेरोजगारी की स्थिति भी बया कर रहे हैं। इससे आवेदकों के सामने अब अपने प्राथमिकता वाले जिले में काउंसलिंग में शामिल होने पर भी स्थिति साफ हो गई है। जिला कैडर की इस भर्ती में आवेदकों को सिर्फ एक ही जिले की काउंसलिंग में शामिल होने का मौका मिल रहा है। क्योंकि पिछले वर्षों में हुई भर्ती में यह बात सामने आई थी कि जिलों में अलग-अलग तिथियों पर काउंसलिंग होने की वजह से एक ही आवेदक का चयन अलग-अलग जिलों में हो जाता था। ऐसी स्थिति में आवेदक अपनी पंसद के जिले में ज्वाइनिंग देकर बाकी जिलों में पद छोड़ देते थे, इससे भर्ती की पूरी प्रक्रिया होने के बावजूद पद खाली रह जाते थे। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। हम निश्चित समयावधि में इस प्रक्रिया को पूरा करने जा रहे हैं। पद खाली नहीं रह जाएं, इसलिए काउंसलिंग सभी जिलों में एक ही तिथि पर की जा रही है।