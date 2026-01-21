1700 करोड़ रुपये में बनेगी एलिवेटेड रोड, जाम की समस्या से मिलेगी मुक्ति, बनने लगी डीपीआर  

Elevated Road Project : राजधानी को जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। बता दें कि देहरादून में जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इससे निपटने के लिए अब सरकार आईएसबीटी से मोहकमपुर तक एलिवेटेड सड़क बनाने जा रही है। 1700 करोड़ रुपये लागत की यह परियोजना देहरादून को जाम की भीषण समस्या से राहत दिलाएगी। पूर्व में केवल मोहकमपुर से रिस्पना तक दो किमी एलिवेटेड सड़क बनाने की तैयारी थी। इसका डिजाइन एनएच निर्माण खंड डोईवाला ने दो साल पहले तैयार कर लिया था। चार महीने पहले ही सरकार ने आईएसबीटी से रिस्पना होते हुए मोहकमपुर तक पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया था। अब इस परियोजना की जिम्मेदारी एनएचएआई को सौंपी गई है। उसने डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया है। पूरी परियोजना की लागत 1700 करोड़ रुपये आंकी गई है।