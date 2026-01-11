रीढ़ और गर्दन पर गहरे घाव… एंजेल चकमा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला मौत का राज, डॉक्टर भी हैरान!

मामले में कुल 6 लोगों पर आरोप लगा था। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस का कहना है कि इसी फरार आरोपी ने एंजेल पर सबसे ज्यादा खतरनाक और जानलेवा हमला किया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। मामले की जांच अब SIT कर रही है। SIT का कहना है कि सिर और पीठ पर किए गए हमलों की वजह से ही एंजेल की मौत हुई। यह घटना न सिर्फ त्रिपुरा और उत्तराखंड, बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया है। छात्रों की सुरक्षा को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। पुलिस फरार आरोपी को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है।