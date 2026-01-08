अंकिता भंडारी केस में उठा नया तुफान, VIP एंगल पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, सीएम ने कहा…

उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोर्ट के फैसले पर कहा, "कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर चलती रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय आया है। अन्य आवश्यक कानूनी कदमों पर हम विचार कर रहे हैं। राज्य का काफी समय बर्बाद किया गया। योजनाओं से लोगों को भ्रमित करने और अवरोध पैदा करने का काम हुआ। जिम्मेदार लोगों को उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए।" धामी ने पहले कहा था कि वे अंकिता के परिवार से मिलेंगे और हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। 8 जनवरी को उन्होंने परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया। केस में दोषियों की सजा बरकरार है, लेकिन VIP एंगल पर विवाद से राजनीति गरमा गई है। पूरे राज्य में प्रदर्शन जारी हैं। पुलिस और सरकार का कहना है कि अगर सबूत मिलें, तो CBI जांच होगी।