अंकिता के माता-पिता बोले…VIP की वजह से हमारी बेटी की हत्या हुई, मामले की हो सीबीआई जांच

Ankita Bhandari Murder Case : अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। अभिनेत्री उर्मिला सनावर के दावों के बाद इस राज्य में सियासी भूचाल खड़ा हुआ है। इंसाफ की मांग पर जगह-जगह धरने प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकल रहे हैं। इससे पूरे राज्य में हंगामा मचा हुआ है। लोग मामले की सीबीआई जांच और वीआईपी का खुलासा करने की मांग उठा रहे हैं। इसी को देखते हुए कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी और माता सोनी देवी से मुलाकात की थी। उसके बाद सभी की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई थी। कल शाम सीएम से मुलाकात के बाद आज अंकिता के माता-पिता पहली बार सामने आए हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में अंकिता के पिता कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि शुरू से ही वह बेटी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग रहे हैं। वीडियो में वह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं वीआईपी की वजह से उनकी बेटी की निर्मम हत्या की गई थी। लिहाजा वह चाहते हैं कि मामले की सीबीआई जांच हो। उन्होंने कहा कि अभी तक वीआईपी की जांच नहीं हो पाई है। लिहाजा उन्होंने सीएम के समक्ष मांग रखी की मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में सीबीआई से हो। हालांकि हम इस वायरल वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं कर रहे हैं।