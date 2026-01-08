8 जनवरी 2026,

देहरादून

अंकिता के माता-पिता बोले…VIP की वजह से हमारी बेटी की हत्या हुई, मामले की हो सीबीआई जांच

Ankita Bhandari Murder Case : अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर उनके परिजन मुखर हैं। इस मामले में सीएम से कल मुलाकात के बाद अंकिता के माता-पिता ने अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने जान गंवाकर अपनी आबरु बचाई थी। लिहाजा भविष्य में इस प्रकार के जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए मामले की सीबीआई जांच बेहद जरूरी है

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 08, 2026

Ankita Bhandari's parents have demanded a CBI investigation into the murder from Chief Minister Pushkar Singh Dhami

अंकिता भंडारी के माता-पिता का सीएम से मुलाकात के बाद आज पहला स्टेटमेंट सामने आया है। फोटो सोर्स सूचना विभाग

Ankita Bhandari Murder Case : अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। अभिनेत्री उर्मिला सनावर के दावों के बाद इस राज्य में सियासी भूचाल खड़ा हुआ है। इंसाफ की मांग पर जगह-जगह धरने प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकल रहे हैं। इससे पूरे राज्य में हंगामा मचा हुआ है। लोग मामले की सीबीआई जांच और वीआईपी का खुलासा करने की मांग उठा रहे हैं। इसी को देखते हुए कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी और माता सोनी देवी से मुलाकात की थी। उसके बाद सभी की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई थी। कल शाम सीएम से मुलाकात के बाद आज अंकिता के माता-पिता पहली बार सामने आए हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में अंकिता के पिता कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि शुरू से ही वह बेटी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग रहे हैं। वीडियो में वह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं वीआईपी की वजह से उनकी बेटी की निर्मम हत्या की गई थी। लिहाजा वह चाहते हैं कि मामले की सीबीआई जांच हो। उन्होंने कहा कि अभी तक वीआईपी की जांच नहीं हो पाई है। लिहाजा उन्होंने सीएम के समक्ष मांग रखी की मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में सीबीआई से हो। हालांकि हम इस वायरल वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं कर रहे हैं।

 

बेटी ने जान देकर बचाई आबरू

अंकिता के पिता ने कहा कि उनकी बेटी ने वीआईपी से अपनी आबरू बचाने के लिए जान गंवा दी थी। लिहाजा वह भी उसे न्याय दिलाने के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। कहा कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हम उन बेटियों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर बाहर जॉब के लिए निकलती हैं। कहा कि इसी को देखते हुए उन्होंने कल सीएम के समक्ष अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग उठाई

वीआईपी को हमारे सामने रख दो…

वायरल वीडियो में अंकिता की मां फफक कर रोती नजर आ रही हैं। वह कह रही है कि जिस वीआईपी की वजह से हमारी बेटी को जान गंवानी पड़ी थी, आप उसे हमारे सामने रख दो। उसे पता तो चले कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी के साथ ऐसा करने की। उन्होंने कहा कि कोई भी रसूखदार पहाड़ की बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ कैसे कर सकता है। कहा कि आज वह ये लड़ाई इसलिए लड़ रही हैं ताकि भविष्य में किसी और बेटी को दरिंदों का शिकार न होना पड़े।

