देहरादून

दुष्यंत गौतम ने अभिनेत्री उर्मिला और पूर्व विधायक राठौर के खिलाफ दर्ज कराया केस

Ankita Murder Case : अंकिता भंडारी हत्याकांड में जबरन नाम घसीटे जाने व छवि खराब करने के आरोप में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उन्होंने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ भी आपराधिक षड़यंत्र और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कराया है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 06, 2026

BJP leader Dushyant Gautam has filed a case against actress Urmila Sanawar and former MLA Suresh Rathore

दुष्यंत गौतम ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर पर केस दर्ज कराया है

Ankita Murder Case : अंकिता भंडारी हत्याकांड में अभिनेत्री उर्मिला सनावर के सोशल मीडिया में किए गए दावों से हंगामा मचा हुआ है। राज्य भर में कांग्रेस और सामाजिक संगठन भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह-जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। हजारों की भीड़ प्रदर्शन में शामिल हो रही है। दरअसल, उर्मिला ने अंकिता हत्याकांड में कथित वीआईपी के नाम का दावा किया है। उर्मिला के दावों से भाजपा में भी हड़कंप मचा हुआ है। भाजपा इसे पार्टी के खिलाफ साजिश बता रही है। हवाला दिया जा रहा है कि अंकिता के तीनों हत्यारों को कोर्ट उम्रकैद की सजा सुना चुकी है। बावजूद इसके सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैलाकर भाजपा की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने पुलिस को तहरीर सौंपी। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक दुष्यंत गौतम ने तहरीर में कहा है कि ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने योजनाबद्ध तरीके से उनके खिलाफ मोर्चा खोला। सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक, मनगढ़ंत और आपत्तिजनक ऑडियो-वीडियो प्रसारित किए गए, जिनमें उनका नाम अंकिता हत्याकांड से जोड़ा जा रहा है। आरोप लगाया कि यह न केवल उनकी, बल्कि भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों की छवि खराब करने की एक सुनियोजित साजिश है।

सोशल मीडिया लिंक्स की होगी पड़ताल

दुष्यंत गौतम ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि इस षड्यंत्र में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और उक्रांद से जुड़े लोग भी शामिल हैं। ऐसी गतिविधियों का उद्देश्य समाज में भ्रम फैलाना, शांति को भंग करना, दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न करना है। एसएसपी के मुताबिक मामले की जांच डालनवाला थाने के इंस्पेक्टर संतोष सिंह कुंवर कर रहे हैं। पुलिस अब उन सोशल मीडिया लिंक्स और वीडियो क्लिप्स की पड़ताल कर रही है, जिन्हें तहरीर के साथ संलग्न किया गया है। सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ इससे पहले नेहरू कॉलोनी थाने में भी केस दर्ज है।

अपनी गतिविधियों का ब्योरा भी सौंपा

अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम जबरन घसीटने का आरोप है। दुष्यंत गौतम ने पुलिस से सितंबर 2022 के दौरान अपनी गतिविधियों का ब्योरा भी साझा किया है। इसमें दावा किया गया है कि 10 सितंबर से 24 सितंबर 2022 के दौरान गौतम देहरादून आए ही नहीं थे। वे उस दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों मे आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। 21 और 22 सितंबर को वह हरिद्वार में जरूर कुछ कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि गौतम ने अपने दावों की पुष्टि के लिए इस अवधि के कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिती वाले फोटो भी दिए हैं। बता दें कि अंकिता भंडारी की हत्या 18 सितंबर 2022 को वनंतरा रिजॉर्ट में की गई थी।

