अंकिता मर्डर केस : दिल्ली हाईकोर्ट से दुष्यंत गौतम को बड़ी राहत , सोशल मीडिया से सभी पोस्ट हटाने के आदेश

अंकिता भंडारी हत्याकांड में दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता दुष्यंत गौतम को बड़ी राहत दी है
Ankita Bhandari Murder Case : भाजपा नेता दुष्यंत गौतम को दिल्ली हाईकोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। बता दें कि चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सियासी भूचाल खड़ा कर दिया था। हत्याकांड में भाजपा नेता दुष्यंत गौतम का नाम घसीटा गया था। उर्मिला उर्मिला ने दावा किया था कि वनंतरा रिजॉर्ट में कार्यरत अंकिता भंडारी को वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव डाला गया था। इनकार करने पर अंकिता की हत्या कर दी गई थी। मामले में दुष्यंत गौतम का नाम आने से सियासी हंगामा खड़ा हो गया था। राज्य भर में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। इस मामले में दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में रिट दायर करते हुए देहरादून में मुकदमा भी दर्ज कराया था। आज दिल्ली उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई। दुष्यंत गौतम की ओर से उनके अधिवक्ता गौरव भाटिया हाईकोर्ट में पेश हुए । गौरव भाटिया के मुताबिक, सोशल मीडिया में पोस्ट कर याचिकाकर्ता की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इनमें राजनैतिक पार्टियों के सोशल मीडिया एकाउंट भी शामिल हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि गौतम के नाम से वीडियो और कंटेंट 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफार्म से हटाएं। यदि 24 घंटे के भीतर ये पोस्ट नहीं हटाई गईं तो इसकी सूचना याचिकाकर्ता को दें। उसके बाद याचिकाकर्ता इस संबंध में जरूरी कदम उठा सकते हैं।
दुष्यंत गौतम के अधिवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में कभी भी याचिकाकर्ता का नाम सामने नहीं आया है। बताया कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट भी अपना फैसला सुना चुकी है। तीनों दोषियों को उम्रकैद हो चुकी है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता लंबे समय से राजनीति में हैं और उन्हें इस वीडियो की वजह से काफी बदनामी झेलनी पड़ रही है। याचिका में कहा गया था कि इस मामले की जांच के दौरान जांच एजेंसियों ने कभी भी उनका नाम नहीं लिया। अंकिता भंडारी मामले में जो अभियान चलाया जा रहा है, वो फेक न्यूज की श्रेणी में आता है। इसके जरिए राजनैतक लाभ लेने की साजिश रची जा रही है।
दुष्यंत गौतम ने कहा कि उन्हें न्याय पालिका पर पूर्ण भरोसा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंकिता भंडारी मामले में तीन साल बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी राजनैतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बार-बार उनके नाम का स्तेमाल कर रही हैं। कहा कि उन्होंने 50 साल के राजनैतिक और सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों को हमेशा बनाए रखा।
