7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

देहरादून

अंकिता मर्डर केस : दिल्ली हाईकोर्ट से दुष्यंत गौतम को बड़ी राहत , सोशल मीडिया से सभी पोस्ट हटाने के आदेश

Ankita Bhandari Murder Case : अंकिता भंडारी हत्याकांड में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्यंत गौतम के नाम से सोशल मीडिया में डाले गए सभी विवादित वीडियो और कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाने के आदेश जारी किए हैं

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 07, 2026

In the Ankita Bhandari murder case, the Delhi High Court has granted relief to BJP leader Dushyant Gautam and issued orders to remove the videos from social media

अंकिता भंडारी हत्याकांड में दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता दुष्यंत गौतम को बड़ी राहत दी है

Ankita Bhandari Murder Case : भाजपा नेता दुष्यंत गौतम को दिल्ली हाईकोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। बता दें कि चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सियासी भूचाल खड़ा कर दिया था। हत्याकांड में भाजपा नेता दुष्यंत गौतम का नाम घसीटा गया था। उर्मिला उर्मिला ने दावा किया था कि वनंतरा रिजॉर्ट में कार्यरत अंकिता भंडारी को वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव डाला गया था। इनकार करने पर अंकिता की हत्या कर दी गई थी। मामले में दुष्यंत गौतम का नाम आने से सियासी हंगामा खड़ा हो गया था। राज्य भर में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। इस मामले में दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में रिट दायर करते हुए देहरादून में मुकदमा भी दर्ज कराया था। आज दिल्ली उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई। दुष्यंत गौतम की ओर से उनके अधिवक्ता गौरव भाटिया हाईकोर्ट में पेश हुए । गौरव भाटिया के मुताबिक, सोशल मीडिया में पोस्ट कर याचिकाकर्ता की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इनमें राजनैतिक पार्टियों के सोशल मीडिया एकाउंट भी शामिल हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि गौतम के नाम से वीडियो और कंटेंट 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफार्म से हटाएं। यदि 24 घंटे के भीतर ये पोस्ट नहीं हटाई गईं तो इसकी सूचना याचिकाकर्ता को दें। उसके बाद याचिकाकर्ता इस संबंध में जरूरी कदम उठा सकते हैं।

वीडियो से झेलनी पड़ रही बदनामी

दुष्यंत गौतम के अधिवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में कभी भी याचिकाकर्ता का नाम सामने नहीं आया है। बताया कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट भी अपना फैसला सुना चुकी है। तीनों दोषियों को उम्रकैद हो चुकी है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता लंबे समय से राजनीति में हैं और उन्हें इस वीडियो की वजह से काफी बदनामी झेलनी पड़ रही है। याचिका में कहा गया था कि इस मामले की जांच के दौरान जांच एजेंसियों ने कभी भी उनका नाम नहीं लिया। अंकिता भंडारी मामले में जो अभियान चलाया जा रहा है, वो फेक न्यूज की श्रेणी में आता है। इसके जरिए राजनैतक लाभ लेने की साजिश रची जा रही है।

गौतम बोले, मुझे न्याय पालिका पर पूर्ण भरोसा

दुष्यंत गौतम ने कहा कि उन्हें न्याय पालिका पर पूर्ण भरोसा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंकिता भंडारी मामले में तीन साल बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी राजनैतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बार-बार उनके नाम का स्तेमाल कर रही हैं। कहा कि उन्होंने 50 साल के राजनैतिक और सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों को हमेशा बनाए रखा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Updated on:

07 Jan 2026 04:59 pm

Published on:

07 Jan 2026 04:58 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / अंकिता मर्डर केस : दिल्ली हाईकोर्ट से दुष्यंत गौतम को बड़ी राहत , सोशल मीडिया से सभी पोस्ट हटाने के आदेश

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

Ankita Murder Case :  विवादित पोस्ट पर कमेंट करने वाले भी रडार पर, दुष्यंत गौतम के केस की जांच शुरू

Those who shared and commented on controversial social media posts related to the Ankita Bhandari murder case have also come under police investigation
देहरादून

पूरा बिल चुकाओ अन्यथा लाश नहीं देंगे…शव को बंधक बनाने पर अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Private hospital sued in Haldwani for holding a body hostage
देहरादून

कॉमर्शियल वाहनों की मैनुअल फिटनेस बंद, केवल एटीएस पर होगी टेस्टिंग, जानें किन जिलों में सुविधा

Manual fitness testing for commercial vehicles has been discontinued in Uttarakhand
देहरादून

बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च तक होंगी, 16 जनवरी से शुरू होंगे प्रेक्टिकल, देखें पूरा शेड्यूल

The schedule for the high school and intermediate board examinations in Uttarakhand has been released
देहरादून

Ankita Murder Case : सीएम की प्रेसवार्ता, कहा… कोई भी दोषी बक्शा नहीं जाएगा, हम हर जांच के लिए तैयार

Amidst the ongoing uproar over the Ankita Bhandari murder case, Chief Minister Pushkar Singh Dhami said in a press conference today that the government is ready for every kind of investigation into the matter
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.