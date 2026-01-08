8 जनवरी 2026,

गुरुवार

देहरादून

अंकिता हत्याकांड : दो और ऑडियो-वीडियो वायरल, बड़े नेता का नाम लेने का दबाव, नार्को टेस्ट कराने का दावा

Ankita Bhandari Murder Case : अंकिता भंडारी केस में एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें फोनकर्ता एक महिला से मामले में बड़े नेता का नाम लेने को कह रहा है। ये ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसी मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें अभिनेत्री उर्मिला सनावर नार्को टेस्ट के लिए तैयार होने का दावा करती दिख रही हैं।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 08, 2026

अंकिता भंडारी केस को लेकर कल उर्मिला सनावर से पुलिस ने पूछताछ की।

Ankita Bhandari Murder Case : अंकिता भंडारी हत्याकांड इन दिनों पूरे देश में सुर्खियों पर बना हुआ है। दरअसल, कुछ दिन पहले अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल कर उत्तराखंड में सियासी भूचाल खड़ा कर दिया था। उसके बाद से समूचे राज्य में भाजपा के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए थे। विभिन्न जिलों में लोग कैंडल मार्च निकाल हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग उठाने लगे थे। इससे भाजपा असहज की स्थित में खड़ी हो गई थी। उसके बाद से उर्मिला सनावर अचानक गायब हो गई थी। मंगलवार रात उर्मिला दोबारा देहरादून लौट आई थी। उसके बाद राज्य में फिर से सियासी हलचल तेज हो गई थी। कई दिनों सोशल मीडिया शांत रहने के बाद दोबारा से गर्मा गया है। इस मामले में अब एक वीडियो और एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जो काफी चर्चाओं में हैं।

तुम उसे बर्बाद करना चाहते हो…

अंकिता भंडारी केस में वायरल हुए ताजा ऑडियो में एक व्यक्ति एक महिला में एक बड़े नेता का नाम न लेने पर धोखेबाजी की बात कह रहा है। व्यक्ति कहते हुए सुना जा रहा है कि तुमने तीन लोगों में किसी एक के कहने पर पर नेता का नाम नहीं लिया। वायरल ऑडियो में महिला एक नाम लेते हुए कहती है कि तुम उसको बर्बाद करना चाहते थे। वह कहती है तुम दबाब बनाकर मुझे आरोपी बनाकर मेरे पर ब्लैकमेलिंग और मानहानि लिखवाकर जेल भेज देते।

मै नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार

अंकिता भंडारी हत्याकांड में सोशल मीडिया के जरिए भूचाल खड़ा करने वाली अभिनेत्री उर्मिला का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में सनावर दावा कर रही हैं कि वह नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। कल रात से उनका ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। वीडियो में उर्मिला ने कहा कि दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक पुलिस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूछताछ की। उन्होंने इसमें पूरा सहयोग किया और सभी सवालों के जवाब दिए। इसके साथ ही जो भी साक्ष्य थे वो भी दिए है। उन्होंने कहा कि अंकिता के साथ न्याय होना चाहिए। कहा कि अगर मेरा नार्को टेस्ट कराने की जरूरत हो तो उसके लिए तैयार हूं।

Updated on:

08 Jan 2026 03:27 pm

Published on:

08 Jan 2026 03:26 pm

