बांग्लादेशी खातून ढाई हजार रुपये खर्च कर बन गई भूमि शर्मा, सरकारी योजनाओं का भी उठाया लाभ, ऐसे हुआ खुलासा

देहरादून पुलिस ने दो बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है।
Cross-Border Crime:बॉर्डर क्रास कर अवैध रूप से भारत में रह रही बांग्लादेशी महिला की गिरफ्तार से खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक, आशीर्वाद एन्क्लेव, देहराखास पटेलनगर में बांग्लादेशी महिला के भारतीय दस्तावेज बनाकर रहने की सूचना मिली। पुलिस और खुफिया टीमों ने दबिश देकर 28 वर्षीय बबली खातून उर्फ भूमि शर्मा मूल निवासी बांग्लादेश को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि बब्ली खातून 2021 के कोविड काल में अवैध रूप से बांग्लादेश की सीमा पार करके भारत आई थी। साल 2021 में देहरादून पहुंचने के बाद उसने 2022 में अधोईवाला, सहस्रधारा रोड के पते का आधार कार्ड बनाया, जिसमें खुद को दिनेश शर्मा नाम के व्यक्ति की पत्नी दिखाया। आधार कार्ड बनने के बाद भूमि शर्मा नाम से दून में राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आयुष्मान कार्ड जैसे दस्तावेज बनवा लिए। तलाशी में यह दस्तावेज और बांग्लादेशी पहचान पत्र बबली बेगम नाम से भी बरामद हुआ है। उसने ढाई हजार रुपये में ये दस्तावेज तैयार करवा लिए थे। महिला के खिलाफ पटेलनगर कोतवाली में फर्जीवाड़े से भारत आकर दस्तावेज बनाने, पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जेल भेजा गया। इसके अलावा पुलिस ने देहरादून में बॉबी खातून को भी गिरफ्तार किया है। वह देहरादून में मजदूरी कर जीवन यापन कर रही थी।
बब्ली खातून दिल्ली की एक महिला ने देहरादून भेजा था। दिल्ली में रह रही उस महिला का नाम सोफिया दीदी है। बबली खातून से पूछताछ में खुलासा हुआ कि कोविड काल में बांग्लादेश में हालत काफी खराब थे। इस दौरान वह दिल्ली में रही बांग्लादेशी सोफिया के संपर्क में आई। उसने चोरी से सीमा पार कर भारत आने को कहा। उसने वह स्थान भी बताया जहां से चोरी से भारतीय सीमा में प्रवेश कराया जाता था। 2021 में बार्डर क्रास किया तो बबली दिल्ली में सीधे सोफिया दीदी के पास पहुंची। वहां से उसने बबली को दून भेजा। यहां बबली किसके संपर्क में थी, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है।
बांग्लादेशी खातून ने देहरादून में सरकारी राशन लेने के साथ ही आयुष्मान कार्ड से मुफ्त उपचार का लाभ भी उठाया। बबली ने देहरादून आकर 2021 में अधोईवाला के पते पर सबसे पहले आधार कार्ड बनवाया, जिसमें अधोईवाला सहस्रधारा रोड का पता दर्ज है। बबली के बांग्लादेश के दस्तावेज में जन्मतिथि दिसंबर 1987 और भारत में वर्ष 2001 दर्ज है। बबली ने आधार कार्ड बनवाने के बाद वोटर कार्ड, राशन और आयुष्मान कार्ड बनवाया। यह दस्तावेज हासिल करने से पहले बबली खातून छिपकर ही रही। भूमि शर्मा के नाम के दस्तावेज बने तो खुलकर जीने लगी। दस्तावेजों में दिनेश को पति दर्शाया है।
