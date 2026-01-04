4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

कैबिनेट मंत्री के पति से  BJP ने झाड़ा पल्ला : कहा… लड़कियों पर अमर्यादित बयान देने वाले से पार्टी का संबंध नहीं

Controversy Over The Statement : शादी के लिए बिहार में 25 हजार रुपये में लड़की मिलने जैसे अमर्यादित बयानों के बाद विवादों से घिरे कैबिनेट मंत्री के पति की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक ओर पूरे राज्य में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब भाजपा ने भी उनसे किनारा कर लिया है। भाजपा ने दो टूक कहा है कि विवादित बयान देने वाले का उनकी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। न वह भाजपा पदाधिकारी हैं।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 04, 2026

The BJP has distanced itself from Girdhari Lal Sahu, the husband of cabinet minister Rekha Arya, who made indecent remarks about girls from Bihar.

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति के विवादित बयान की भाजपा ने भी निंदा की है

Controversy Over The Statement :: लड़कियों को लेकर विवादित बयान देने वाले कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति से अब भाजपा ने किनारा कर लिया है। बता दें कि बीते 23 दिसंबर को अल्मोड़ा के स्याही देवी भाजपा मंडल के एक समारोह के दौरान कैबिनेट मंत्री के पति बरेली निवासी गिरधारी लाल साहू ने लड़कियों को लेकर अर्मादित बयान दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साहू युवाओं से संवाद करते नजर आ रहे हैं। साहू उन युवाओं से ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की। हमारे वक्त में तो आपकी उम्र के लोगों के तीन-चार बच्चे हो जाते थे। साहू आगे कहते हैं कि खैर कोई बात नहीं अब हम तुम्हारी शादी कराएंगे। वीडियो में साहू कहते सुनाई दे रहे हैं कि बिहार में शादी के लिए लड़कियां 20 से 25 हजार रुपये में आसानी से मिल जाती हैं। उनका ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। मंत्री के पति का वीडियो वायरल होने के बाद से हंगामा मचा हुआ है।

जगह-जगह चल रहे विरोध प्रदर्शन

कैबिनेट मंत्री के पति के खिलाफ जगह-जगह प्रदर्शन चल रहे हैं। भाजपा नेतृत्व ने विवादित बयान को बेहद गंभीरता से लिया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने वाले नेता का बीजेपी से कोई संबंध नही है। भाजपा ने साहू के बयान की कड़ी निंदा की है। चौहान ने कहा कि महिलाओं के बारे में अनर्गल बयानबाजी करने वाले कथित नेता न भाजपा संगठन में पदाधिकारी है और न ही उनका पार्टी से संबंध है। महिलाओं के संबंध मे ऐसी संयमित टिप्पणी की कड़ी निंदा करती है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दी हिदायत

बिहार की लड़कियों पर अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला सामने आने से भाजपा में भी हड़कंप मचा हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बिहार की महिलाओं को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति को सख्त हिदायद दी है। उन्होंने मंत्री के पति को भविष्य में इस तरह की बयानबाजी न करने और सोच समझकर बयान देने की नसीहत दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कैबिनेट मंत्री के पति को हिदायद दी। महिलाओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री के पति को इस तरह की बयानबाजी न करने को कहा गया है। हालांकि मंत्री के पति अपने बयान के लिए माफी भी मांग चुके हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Jan 2026 12:31 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / कैबिनेट मंत्री के पति से  BJP ने झाड़ा पल्ला : कहा… लड़कियों पर अमर्यादित बयान देने वाले से पार्टी का संबंध नहीं

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

10 दिन के भीतर बदला आदेश : अब आवारा कुत्ते नहीं गिनेंगे प्रोफेसर, कॉलेज में घुसने की देंगे सूचना

The order issued by the government regarding the counting of stray dogs in Uttarakhand has been modified
देहरादून

अंकिता हत्याकांड में VIP शामिल नहीं, एक्स्ट्रा सर्विस देने का बनाया था दबाव, पुलिस ने किया दावा

Police have claimed that no VIP is involved in the Ankita Bhandari murder case
देहरादून

छोटे ठेकेदारों को भी मिलेंगे बड़े टेंडर, सरकार ने टर्न ओवर सहित दीं कई रियायतें

In Uttarakhand, small contractors will now be able to get larger tenders as well.
देहरादून

अभिनेत्री उर्मिला की तलाश तेज, STF भी मैदान में उतरी, दिल्ली में मिली आखिरी लोकेशन

The STF and police are searching for actress Urmila Sanawar, who made major revelations in the Ankita Bhandari murder case
देहरादून

25000 में मिल जाती हैं शादी के लिए लड़कियां…कैबिनेट मंत्री के पति के बयान से मचा हंगामा  

Cabinet Minister Rekha Arya's husband, Girdhari Lal Sahu, said that girls for marriage can be found in Bihar for 25,000 rupees
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.