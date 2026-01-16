BJP विधायक ने हड़प ली किसान की जमीन! पीड़ित परिवार धरने पर बैठा, आत्मदाह की चेतावनी से खलबली

Allegations Against The MLA : भाजपा विधायक पर जमीन हड़पने का आरोप लगने से हड़कंप मचा हुआ है। ये मामला उत्तराखंड के यूएस नगर जिले का है। ग्राम बिजपुरी कैलाखेड़ा निवासी 65 वर्षीय परमजीत कौर और उनके पुत्र अवतार सिंह ने भाजपा के गदरपुर विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे एवं उनके भाई अमर पांडे पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। इंसाफ की मांग पर परमजीत कौर और अवतार सिंह गुरुवार को भारी ठंड के बीच अलाव जलाकर एसडीएम दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2019 में विधायक पांडे के भाई अमर ने उनकी करीब एक हेक्टेयर कृषि भूमि को 30 साल की लीज के नाम पर धोखे में रखकर अपने नाम दर्ज करा लिया। महिला का आरोप है कि शुरुआत में केवल एक एकड़ भूमि की लीज की बात कही गई थी, लेकिन कागजी कार्यवाही में उन्हें गुमराह कर पूरी जमीन अपने नाम करवा ली गई। इधर, उनके धरने से हरकत में आए प्रशासन ने मामले की जांच के लिए संयुक्त टीम गठित करा दी है। देर शाम पीड़ित परिवार ने प्रशासन के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया था।