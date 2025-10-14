Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

किशोरी को भगा ले गया भाजयुमो नेता, होटल में किया रेप, आरोपी गिरफ्तार

BJYM Leader Arrested:भाजपा युवा मोर्चा के एक नेता पर किशोरी को भगाने और उससे रेप करने का आरोप लगा है। आरोपी को पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही पीड़िता को भी बरामद कर लिया गया है।

2 min read

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 14, 2025

A 16-year-old girl was raped by a BJP Yuva Morcha leader in Nainital.

नैनीताल में भाजयुमो के पूर्व जिला महामंत्री पर किशोरी से रेप का आरोप लगा है

BJYM Leader Arrested:भाजयुमो नेता 16 साल की एक किशोरी को भगा ले गया। ये मामला उत्तराखंड के नैनीताल का है। यहां पर भाजयुमो के पूर्व जिला महामंत्री देव सिंह बगड़वाल पर 16 साल की किशोरी को भगाकर उसका रेप करने का आरोप लगा है। यह मामला आठ अक्तूबर का है। एक महिला ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 16 वर्षीय बेटी घर से लापता है। पुलिस ने तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि किशोरी को देव सिंह बगड़वाल भगा ले गया है। बगड़वाल नैनीताल में भाजयुमो का जिला महामंत्री रह चुका है। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और मुखबिरों की सूचना के आधार पर आरोपी को हरिद्वार से दबोच लिया । साथ ही किशोरी को भी बरामद कर लिया। मामले में जांच कर रही एसआई आशा बिष्ट के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी डॉ. जगदीश चंद्र ने बताया कि मल्लीताल निवासी देव सिंह बगड़वाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

महिला को धमकाने का मुकदमा

नैनीताल जिले के काठगोदाम निवासी एक महिला ने एक युवक पर उसके पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। वार्ड-37 दमुवाढूंगा निवासी महिला का आरोप है कि मनोज गोस्वामी नाम का युवक कुछ समय पहले उनके संपर्क में आया था। अब बेवजह पारिवारिक मामलों में दखलअंदाजी करता है और उनके बच्चों के बीच फूट डाल रहा है। आरोप लगाया कि युवक उसे अश्लील मैसेज भेजता है और बदनाम कर रहा है। महिला का कहना है कि वह अपने चार पुत्रों के साथ रहती है। युवक की वजह से वह मानसिक रूप से परेशान है। एसओ विमल मिश्रा ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज किया है। इधर, आरोपी मनोज गोस्वामी का कहना है कि उस पर लगाए सभी आरोप निराधार हैं। पारिवारिक समस्या बता महिला ने मदद मांगी थी।

ये भी पढ़ें- दीवाली से पहले कांग्रेस में होंगे बड़े बदलाव, प्रदेश अध्यक्ष माहरा की कुर्सी को भी खतरा!

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Updated on:

14 Oct 2025 09:45 am

Published on:

14 Oct 2025 09:18 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / किशोरी को भगा ले गया भाजयुमो नेता, होटल में किया रेप, आरोपी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

दीवाली से पहले कांग्रेस में होंगे बड़े बदलाव, प्रदेश अध्यक्ष माहरा की कुर्सी को भी खतरा!

There will be major changes in the Uttarakhand Congress organization before Diwali
देहरादून

यूपी-बिहार के इंजीनियरों की बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार, 15 को होगी सुनवाई

The government has appealed to the Supreme Court against the recruitment of engineers from Uttar Pradesh, Delhi and Bihar on reserved posts in Uttarakhand
देहरादून

Bumper Recruitments:शिक्षा विभाग में होंगी 2400 भर्तियां, स्थानीय लोगों को मिलेगी वरीयता

Recruitment for 2400 posts is going to be announced soon in the Education Department
देहरादून

बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 22 आईएएस 21 पीसीएस के तबादले, पांच जिलों के डीएम भी बदले

22 IAS and 21 PCS officers have been transferred in Uttarakhand.
देहरादून

यात्रीगण कृप्या ध्यान दें…त्योहारी सीजन में ट्रेनें पैक, हवाई सफर 60%तक हुआ महंगा

Trains are running packed during the festive season and air travel has become costlier by up to 60%.
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.