किशोरी को भगा ले गया भाजयुमो नेता, होटल में किया रेप, आरोपी गिरफ्तार

BJYM Leader Arrested:भाजयुमो नेता 16 साल की एक किशोरी को भगा ले गया। ये मामला उत्तराखंड के नैनीताल का है। यहां पर भाजयुमो के पूर्व जिला महामंत्री देव सिंह बगड़वाल पर 16 साल की किशोरी को भगाकर उसका रेप करने का आरोप लगा है। यह मामला आठ अक्तूबर का है। एक महिला ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 16 वर्षीय बेटी घर से लापता है। पुलिस ने तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि किशोरी को देव सिंह बगड़वाल भगा ले गया है। बगड़वाल नैनीताल में भाजयुमो का जिला महामंत्री रह चुका है। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और मुखबिरों की सूचना के आधार पर आरोपी को हरिद्वार से दबोच लिया । साथ ही किशोरी को भी बरामद कर लिया। मामले में जांच कर रही एसआई आशा बिष्ट के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी डॉ. जगदीश चंद्र ने बताया कि मल्लीताल निवासी देव सिंह बगड़वाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।