Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

दीवाली से पहले कांग्रेस में होंगे बड़े बदलाव, प्रदेश अध्यक्ष माहरा की कुर्सी को भी खतरा!

Congress Organizational Elections:दीवाली से पहले कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। इसी को लेकर 15 अक्तूबर को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में उत्तराखंड से वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी शामिल होंगे। बैठक में संगठनात्मक जिलों के नए अध्यक्षों के नाम फाइनल होंगे। बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी बदल सकती है।

2 min read

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 14, 2025

There will be major changes in the Uttarakhand Congress organization before Diwali

उत्तराखंड कांग्रेस में दीवाली से पहले बड़े बदलाव की संभावना है

Congress Organizational Elections:दीवाली से पहले कांग्रेस में बड़े स्तर के फेरबदल होने की संभावना है। ये फेरबदल 2027 में होने वाले विस चुनाव को देखते हुए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। दीवाली से पहले उत्तराखंड के 20 संगठनात्मक जिलों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति होने की पूरी संभावना है। एआईसीसी ने 15 अक्तूबर को दिल्ली में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में नए नए कांग्रेस जिलाध्यक्षों के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय आब्जर्वरों की रिपोर्ट के आधार पर आधे से अधिक जिलाध्यक्षों की कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है। एआईसीसी ने सितंबर में प्रदेश की राजनीतिक नब्ज टटोलने के लिए 26 ऑब्जर्वर भेजे थे। इन ऑब्जर्वरों ने एक से 30 सितंबर तक सभी जिलों का दौरा कर 15 जिलाध्यक्षों और सात महानगर अध्यक्षों के दावेदारों पर रिपोर्ट सौंपी थी। इसी को देखते हुए अब आला कमान दीवाली से पहले उत्तराखंड के कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में है। दिल्ली में होने वाली बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) सदस्य हरीश रावत, गणेश गोदियाल, काजी निजामुद्दीन, केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) सदस्य करन माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह को आमंत्रित किया गया है। इधर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा के मुताबिक एआईसीसी ने 15 अक्तूबर को प्रदेश के सीडब्ल्यूसी और सीईसी सदस्यों की बैठक बुलाई है। बताया कि दीवाली से पहले प्रदेशभर के 20 संगठनात्मक जिलों में अध्यक्षों के नाम फाइनल कर लिए जाएंगे।

ये नेता प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में

कांग्रेस के सामने अब अगली चुनौती 2027 विस चुनाव हैं। इसी बीच अब प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा का पद भी कांग्रेस में चर्चा का विषय बन चुके हैं। इस वक्त कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी तीनों ही कुमाऊं मंडल से हैं। ऐसे हालात में कांग्रेस 2027 के विस चुनाव में क्षेत्रीय समीकरणों को मजबूत करने की दिशा में काम कर सकती है। बताया जा रहा है कि पार्टी गढ़वाल मंडल से किसी वरिष्ठ विधायक को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है। पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह इस दौड़ में आगे बताए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें- Bumper Recruitments:शिक्षा विभाग में होंगी 2400 भर्तियां, स्थानीय लोगों को मिलेगी वरीयता

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Oct 2025 08:31 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / दीवाली से पहले कांग्रेस में होंगे बड़े बदलाव, प्रदेश अध्यक्ष माहरा की कुर्सी को भी खतरा!

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

किशोरी को भगा ले गया भाजयुमो नेता, होटल में किया रेप, आरोपी गिरफ्तार

A 16-year-old girl was raped by a BJP Yuva Morcha leader in Nainital.
देहरादून

यूपी-बिहार के इंजीनियरों की बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार, 15 को होगी सुनवाई

The government has appealed to the Supreme Court against the recruitment of engineers from Uttar Pradesh, Delhi and Bihar on reserved posts in Uttarakhand
देहरादून

Bumper Recruitments:शिक्षा विभाग में होंगी 2400 भर्तियां, स्थानीय लोगों को मिलेगी वरीयता

Recruitment for 2400 posts is going to be announced soon in the Education Department
देहरादून

बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 22 आईएएस 21 पीसीएस के तबादले, पांच जिलों के डीएम भी बदले

22 IAS and 21 PCS officers have been transferred in Uttarakhand.
देहरादून

यात्रीगण कृप्या ध्यान दें…त्योहारी सीजन में ट्रेनें पैक, हवाई सफर 60%तक हुआ महंगा

Trains are running packed during the festive season and air travel has become costlier by up to 60%.
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.