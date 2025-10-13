Bumper Recruitments:शिक्षा विभाग में होंगी 2400 भर्तियां, स्थानीय लोगों को मिलेगी वरीयता

Bumper Recruitments:शिक्षा विभाग में जल्द ही बंपर भर्तियां निकलने वाली हैं। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की इन नौकरियों के लिए स्थानीय बेरोजगार ही आवेदन कर पाएंगे। यह नौकरियां बेरोजगारों को गांव, न्याय पंचायत और विकास खंड स्तर पर मिलेंगी। शिक्षा विभाग इसी महीने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देगा। बता दें कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भारी कमी है। पूर्व में चतुर्थ श्रेणी पद खत्म होने पर कर्मचारियों के रिटायरमेंट होने के साथ इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। इससे स्कूलों के कामकाज प्रभावित हो रहे थे। कई स्कूलों में शिक्षकों को ही घंटी बजानी पड़ रही थी। अब इन पदों को आउटसोर्स के तहत भरने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत के मुताबिक जहां जिस स्कूल में पद खाली होगा, उस पर वहीं के स्थानीय बेरोजगार युवा को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर कोई आवेदन नहीं मिलता है तो न्याय पंचायत स्तर के आवेदक को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद भी यदि न्याय पंचायत स्तर पर भी आवेदक नहीं मिलते हैं तो स्कूल में उसी विकास खंड के आवेदक को नौकरी दी जाएगी।