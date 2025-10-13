Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

Bumper Recruitments:शिक्षा विभाग में होंगी 2400 भर्तियां, स्थानीय लोगों को मिलेगी वरीयता

Bumper Recruitments:शिक्षा विभाग में जल्द ही बंपर भर्तियां शुरू होने जा रही हैं। एकमुश्त 24 सौ पदों पर भर्तियों की विज्ञप्ति कुछ ही दिनों के भीतर जारी होने की उम्मीद है। बड़ी बात ये है कि ये नौकरियां सिर्फ स्थानीय लोगों को वरीयता के आधार पर दी जाएंगी।

2 min read

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 13, 2025

Recruitment for 2400 posts is going to be announced soon in the Education Department

उत्तराखंड शिक्षा विभाग में जल्द ही बंपर भर्तियां निकलने वाली हैं

Bumper Recruitments:शिक्षा विभाग में जल्द ही बंपर भर्तियां निकलने वाली हैं। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की इन नौकरियों के लिए स्थानीय बेरोजगार ही आवेदन कर पाएंगे। यह नौकरियां बेरोजगारों को गांव, न्याय पंचायत और विकास खंड स्तर पर मिलेंगी। शिक्षा विभाग इसी महीने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देगा। बता दें कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भारी कमी है। पूर्व में चतुर्थ श्रेणी पद खत्म होने पर कर्मचारियों के रिटायरमेंट होने के साथ इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। इससे स्कूलों के कामकाज प्रभावित हो रहे थे। कई स्कूलों में शिक्षकों को ही घंटी बजानी पड़ रही थी। अब इन पदों को आउटसोर्स के तहत भरने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत के मुताबिक जहां जिस स्कूल में पद खाली होगा, उस पर वहीं के स्थानीय बेरोजगार युवा को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर कोई आवेदन नहीं मिलता है तो न्याय पंचायत स्तर के आवेदक को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद भी यदि न्याय पंचायत स्तर पर भी आवेदक नहीं मिलते हैं तो स्कूल में उसी विकास खंड के आवेदक को नौकरी दी जाएगी।

भूमि दानदाताओं को वरीयता

शिक्षा विभाग में होने वाली इन भर्तियों में स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उन परिवारों के सदस्यों को खास वरीयता दी जाएगी, जिन्होंने पूर्व में स्कूल बनाने के लिए जमीन दान दी हो। यदि ऐसे परिवारों का कोई सदस्य योग्य और बेरोजगार हो तो उन्हें सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। जमीन दान करने वाले परिवारों को विभाग इस नौकरी के जरिए उन्हें जोड़कर रोजगार का मौका दे रहा है। जमीन दान देने वाले परिवारों के लोगों के बाद स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों को ये नौकरियां दी जाएंगी।

ये भी पढ़ें- बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 22 आईएएस 21 पीसीएस के तबादले, पांच जिलों के डीएम भी बदले

कल मिल जाएंगे 1347 एलटी शिक्षक

यूकेएसएसएससी से चयनित 1347 सहायक अध्यापकों को मंगलवार को नौकरी मिल जाएगी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी इन्हें नियुक्त पत्र सौंपेंगे। शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत के मुताबिक पांच पद रिजर्व रखे गए हैं, कोर्ट के फैसले के बाद ही रिजर्व रखे गए पदों पर नियुक्त की जाएगी। एलटी चयनित शिक्षकों को देहरादून में पटेलनगर स्थित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के प्रेक्षागृह में सीएम धामी देंगे। चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को अभ्यर्थियों की सूची दे दी है। आयोग से मिली सूची के अनुसार गढ़वाल मंडल में सामान्य और महिला वर्ग में 681 पदों पर शिक्षकों का चयन हुआ है। कुमाऊं मंडल में चयनित 671 शिक्षकों में हिन्दी में 90, अंग्रेजी 73, संस्कृत 12, गणित 89, विज्ञान 88, सामान्य विषय 128, कला 127, व्यायाम 45, गृह विज्ञान 8, संगीत 6, उर्दू में एक, वाणिज्य में चार शिक्षक शामिल हैं।

Published on:

13 Oct 2025 07:24 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / Bumper Recruitments:शिक्षा विभाग में होंगी 2400 भर्तियां, स्थानीय लोगों को मिलेगी वरीयता

