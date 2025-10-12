बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 22 आईएएस 21 पीसीएस के तबादले, पांच जिलों के डीएम भी बदले

उत्तराखंड में आज बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है
Administrative Reshuffle:एक साथ करीब 44 आला अधिकारियों का ट्रांसफर होने से अफसरशाही में भी हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने आज एक साथ 22 आईएएस, 21 पीसीएस और एक आईएफएस का तबादला किया है। नैनीताल डीएम वंदना को कृषि महानिदेशक के पद पर भेजा गया है। उनके स्थान पर ललित मोहन रयाल को नैनीताल का डीएम नियुक्त किया है। अल्मोड़ा के डीएम आलोक कुमार पांडे को पीएमजीएसवाई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सूचना सचिव का जिम्मा सौंपा गया है। उनके स्थान पर पूर्व में अल्मोड़ा के सीडीओ रह चुके अंशुल सिंह को यहां का डीएम नियुक्त किया गया है। वहीं, चमोली के डीएम संदीप तिवारी को समाज कल्याण निदेशक बनाया गया है। पिथौरागढ़ के डीएम विनोद गिरी गोस्वामी को शहरी सचिव नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर बागेश्वर के डीएम आशीष भटगई को पिथौरागढ़ का डीएम बनाया गया है। वहीं गौरव कुमार को चमोली का डीएम बनाया गया है। आकांक्षा कोंडे को बागेश्वर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
सरकार ने आज बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। वित्त सचिव दलीप जावलकर से ग्राम विकास का जिम्मा वापस लिया गया है। डॉ. वीवीआरसी पुरुषोत्तम से मस्तय निदेशक का पद वापस लिया गया है। चंद्रेश यादव से पंचायतीराज सचिव जबकि रणवीर सिंह चौहान को कृषि उद्यान महानिदेशक पद से मुक्त किया गया है। इन अफसरों के पास अन्य जिम्मेदारियां पूर्ववत रहेंगी। पर्यटन सचिव धीराज गब्र्याल को ग्राम्य विकास विभाग, विनीत कुमार को अपर सचिव श्रम नियुक्त किया गया है।
शासन ने आज पीसीएस अफसरों के भी तबादले किए हैं। इनमें अल्मोड़ा के एडीएम सीएस मर्तोलिया का नाम भी शामिल है। मर्तोलिया को संभागीय खाद्य निरीक्षक कुमाऊं नियुक्त किया गया है। वहीं युक्ता मिश्र को अल्मोड़ा का एडीएम नियुक्त किया गया है। नैनीताल के एडीएम कृष्ण नाथ गोस्वामी को चम्पावत का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है। चम्पावत के एडीएम जयवर्धन शर्मा को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। इसके अलावा कई कई एसडीएम के भी तबादले सरकार ने किए हैं।
