बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 22 आईएएस 21 पीसीएस के तबादले, पांच जिलों के डीएम भी बदले

Administrative Reshuffle:एक साथ करीब 44 आला अधिकारियों का ट्रांसफर होने से अफसरशाही में भी हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने आज एक साथ 22 आईएएस, 21 पीसीएस और एक आईएफएस का तबादला किया है। नैनीताल डीएम वंदना को कृषि महानिदेशक के पद पर भेजा गया है। उनके स्थान पर ललित मोहन रयाल को नैनीताल का डीएम नियुक्त किया है। अल्मोड़ा के डीएम आलोक कुमार पांडे को पीएमजीएसवाई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सूचना सचिव का जिम्मा सौंपा गया है। उनके स्थान पर पूर्व में अल्मोड़ा के सीडीओ रह चुके अंशुल सिंह को यहां का डीएम नियुक्त किया गया है। वहीं, चमोली के डीएम संदीप तिवारी को समाज कल्याण निदेशक बनाया गया है। पिथौरागढ़ के डीएम विनोद गिरी गोस्वामी को शहरी सचिव नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर बागेश्वर के डीएम आशीष भटगई को पिथौरागढ़ का डीएम बनाया गया है। वहीं गौरव कुमार को चमोली का डीएम बनाया गया है। आकांक्षा कोंडे को बागेश्वर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।