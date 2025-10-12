Patrika LogoSwitch to English

यात्रीगण कृप्या ध्यान दें…त्योहारी सीजन में ट्रेनें पैक, हवाई सफर 60%तक हुआ महंगा

Trains Packed:त्योहारी सीजन से पहले ही लंबी दूरी की ट्रेनें पैक हो चुकी हैं। लंबी वेटिंग के चलते यात्री परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर 60 फीसद तक महंगे हुए हवाई सफर ने यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में टिकट के लिए मारामारी और भी बढ़ने की संभावना है।

2 min read

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 12, 2025

Trains are running packed during the festive season and air travel has become costlier by up to 60%.

प्रतीकात्मक फोटो

Trains Packed:धनतेरस और दीवाली से पहले ही ट्रेनें पैक हो चुकी हैं। उत्तराखंड के देहरादून स्टेशन पर इसका व्यापक असर पड़ रहा है। दून में कुछ ट्रेनों के स्लीपर श्रेणी में बुकिंग बंद हो गई है। शेष श्रेणियों में लंबी वेटिंग चल रही है। हवाई सेवाओं में भी सफर महंगा हो गया है। टिकट 30 से 60 प्रतिशत तक महंगे मिल रहे हैं। देहरादून स्टेशन से जनशताब्दी, शताब्दी, वंदे भारत, मसूरी, जनता, लाहौरी, लिंक, राप्तीगंगा एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं। इसमें दिल्ली की ट्रेनों को छोड़कर शेष सभी रेलगाड़ियां दीवाली तक पैक हो गई हैं। कुछ ही ट्रेनों में इक्का-दुक्का सीटें बची हुई हैं। दून स्टेशन अधीक्षक रविंद्र कुमार के मुताबिक त्योहारी सीजन में हर साल ट्रेनों में सीटें फुल हो जाती हैं। भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से विशेष ट्रेनें चलाई जाती हैं।

दीवाली के बाद तक वेटिंग  

 देहरादून से हावड़ा जाने वाले कुंभ एक्सप्रेस के स्लीपर श्रेणी में 13 अक्तूबर तक वेटिंग चल रही है। इसके बाद दीवाली तक टिकट बुकिंग बंद हो गई है। हावड़ा से देहरादून आने वाली कुंभ एक्सप्रेस में भी दीवाली के बाद तक लंबी वेटिंग चल रही है। इस कारण यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वेटिंग के कारण यात्री असमंजस में हैं कि उनकी टिकट कंफर्म हो भी पाएगी या नहीं। वहीं, देहरादून से सप्ताह में मंगलवार और गुरुवार को गोरखपुर जाने वाली राप्तीगंगा एक्सप्रेस में भी लंबी वेटिंग चल रही है। स्लीपर में 55 से लेकर 90 तक की वेटिंग चल रही है। फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी में भी लंबी वेटिंग है। गोरखपुर से देहरादून आने वाली राप्तीगंगा एक्सप्रेस में भी सीट के लिए मारामारी है। छठ पूजा को लेकर इस ट्रेन में दीवाली के बाद भी सीटें नहीं मिल रही हैं।

ये भी पढ़ें- CDS जनरल चौहान ने चेताया…बोले, चीन और नेपाल सीमा पर रहना होगा चौकन्ना

60% तक महंगा हुआ हवाई सफर

त्योहारी सीजन में हवाई सेवाओं का किराया 30 से 60 फीसदी तक बढ़ गया है। टिकटों की मांग अत्यधिक बढ़ गई है। एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि विमानन कंपनियां एयर टिकट की मांग के आधार पर टिकट का मूल्य तय करती हैं। इससे ऑफ सीजन में रहने वाले न्यूनतम किराये में वृद्धि हो गई है। दून से दिल्ली ऑफ सीजन में न्यूनतम किराया 3,859 है। यह अब 5,014 तक पहुंच गया है। मुंबई का न्यूनतम किराया 5,616 से बढ़कर अब 9,164 और बेंगलुरु का 5,599 से बढ़कर 9,539 तक पहुंच गया है। अहमदाबाद का 4,499 से बढ़कर ₹7,465 और लखनऊ का न्यूनतम किराया 4,175 से बढ़कर 6,523 हो गया है।

ये भी पढ़ें- भाजयुमो महामंत्री को बेकाबू कार ने कुचलकर मार डाला, आरोपी फरार, मचा हड़कंप

Updated on:

12 Oct 2025 10:54 am

Published on:

12 Oct 2025 10:41 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / यात्रीगण कृप्या ध्यान दें…त्योहारी सीजन में ट्रेनें पैक, हवाई सफर 60%तक हुआ महंगा

