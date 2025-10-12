भाजयुमो महामंत्री को बेकाबू कार ने कुचलकर मार डाला, आरोपी फरार, मचा हड़कंप

Crime News:भाजयुमो महामंत्री की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ये घटना उत्तराखंड के देहरादून में घटी है। यहां शिमला बाईपास चौक पर गलत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार की टक्कर से डीएवी के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष व भाजयुमो महामंत्री जितेंद्र बिष्ट की मौत हो गई। हादसे में दो युवक घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, शनिवार देर शाम 30 वर्षीय जितेंद्र बिष्ट निवासी चंद्रबनी दो साथियों के साथ शिमला बाईपास चौक पर सड़क किनारे खड़े थे। इस दौरान एक कार गलत साइड से तेजी से आई और किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी। पुलिस के अनुसार यह कार मरम्मत के लिए गैराज में आई थी और इसे मैकेनिक चला रहा था। हादसे के बाद जितेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जितेंद्र भाजयुमों के जिला महानगर में मंत्री के पद पर थे।उनकी मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इधर, पुलिस ने कार के मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।