भाजयुमो महामंत्री को बेकाबू कार ने कुचलकर मार डाला, आरोपी फरार, मचा हड़कंप

भाजयुमो महामंत्री को बेकाबू कार ने कुचलकर मार डाला
Crime News:भाजयुमो महामंत्री की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ये घटना उत्तराखंड के देहरादून में घटी है। यहां शिमला बाईपास चौक पर गलत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार की टक्कर से डीएवी के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष व भाजयुमो महामंत्री जितेंद्र बिष्ट की मौत हो गई। हादसे में दो युवक घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, शनिवार देर शाम 30 वर्षीय जितेंद्र बिष्ट निवासी चंद्रबनी दो साथियों के साथ शिमला बाईपास चौक पर सड़क किनारे खड़े थे। इस दौरान एक कार गलत साइड से तेजी से आई और किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी। पुलिस के अनुसार यह कार मरम्मत के लिए गैराज में आई थी और इसे मैकेनिक चला रहा था। हादसे के बाद जितेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जितेंद्र भाजयुमों के जिला महानगर में मंत्री के पद पर थे।उनकी मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इधर, पुलिस ने कार के मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
देहरादून में भाजयुमो नेता को कार से कुचलने का आरोपी मैकेनिक बताया जा रहा है। यह घटना उस समय हुई, जब शिमला बाईपास रोड स्थित वर्कशॉप से मरम्मत के लिए आई कार को मैकेनिक गलत दिशा में चला रहा था। कार जैसे ही वर्कशॉप से निकली, करीब 40 मीटर दूर पर उसने सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में भाजयुमो के जिला महानगर मंत्री जितेंद्र बिष्ट की मौत हो गई। जबकि, दो युवक घायल हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की गति अधिक थी और वो गलत दिशा से आ रही थी। मौके पर यह चर्चा भी हुई कि कार संभवतः एक नाबालिग चला रहा था। इस हादसे के तुरंत बाद आरोपी कार छोड़कर फरार हो गया।
जितेंद्र 2018 में बने थे छात्रसंघ अध्यक्ष इस घटना में जान गंवने वाले जितेंद्र 2018 में डीएवी कॉलेज में एबीवीपी के प्रत्याशी के रूप में छात्रसंघ अध्यक्ष चुने गए थे। वर्तमान में वे भाजयुमो के जिला महानगर मंत्री के पद पर कार्यरत थे। हाल ही में हुए डीएवी कॉलेज के छात्रसंघ चुनाव में उनकी अहम भूमिका रही थी। जितेंद्र बिष्ट की मौत की खबर फैलते ही श्रीमहंत इंदिरेश अस्पताल में भाजपा और भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ छात्र पहुंचे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि जितेंद्र अब नहीं रहे। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली देर रात श्रीमहंत इंदिरेश अस्पताल पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। सोशल मीडिया पर भी तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मैंदोली, एबीवीपी के प्रांत संगठन मंत्री मनोज निखला, अंकित सुंद्रियाल ने शोक जताया
