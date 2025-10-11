भाजपा नेत्री ने भरी बैठक ग्रामीण को जूते से पीटा और फिर चौकी में दी जिंदा जलाने की धमकी

Crime News:भाजपा नेत्री का गुस्सा इस कदर सातवें आसमान पर पहुंचा कि उन्होंने भरी बैठक में ग्रामीण को जूते से पीट दिया। ये मामला उत्तराखंड के देहरादून स्थित चकराता का है। यहां पर भाजपा नेत्री बचना शर्मा और उनके पति पर ग्रामीण को जूते से पीटने का आरोप लगा है। बचना शर्मा मंडल अध्यक्ष रह चुकी हैं। चकराता थाने के एसओ चंद्रशेखर नौटियाल के मुताबिक विरेंद्र भट्ट निवासी ग्राम लाखामंडल ने तहरीर देकर बताया कि आठ अक्तूबर को क्षेत्र के शिव मंदिर परिसर में ग्रामसभा की बैठक चल रही थी। बैठक में भाजपा नेत्री बचना शर्मा और उनके पति ओमप्रकाश भी शामिल थे। विरेंद्र का आरोप है कि बैठक में जैसे ही उन्होंने अपनी बात रखी तो बचना शर्मा और ओमप्रकाश आगबबूला हो गए। दोनों ने उसके साथ मारपीट की और जिंदा जलाने की धमकी दी। उनका यह भी आरोप है कि शाम को वह पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो बचना देवी व ओमप्रकाश भी वहां पहुंच गए। दोनों ने चौकी के बाहर उसके साथ जूते-चप्पलों से मारपीट की। एक अन्य मामले में खुशीराम गौड़ निवासी लाखामंडल ने पुलिस को तहरीर दी। इस में उन्होंने आरोप लगाया कि बचना शर्मा ने उनकी बेटी व परिवार के लिए सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की। थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच की जा रही है।