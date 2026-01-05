गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर लगेगी रोक, सरकार ने की तैयारी, जानें क्या है बायलॉज

हरिद्वार और ऋषिकेश के गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की तैयारी शुरू हो चुकी है
Protection Of Faith : पवित्र गंगा घाटों पर भविष्य में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश मिलेगा। ये व्यवस्था उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश से शुरू होने जा रही है। दरअसल, राज्य में हिंदू धर्मावलंबी लंबे समय से गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग उठा रहे हैं। नगर निगम ऋषिकेश और हरिद्वार के बायलॉज के अनुसार भी गंगा के कुछ घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक का प्रावधान है। लोगों की मांग को देखते हुए उत्तराखंड सरकार अब गंगा के 105 घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी में है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक इस संबंध में पूर्व से ही प्रावधान लागू हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को इस कानून का अध्ययन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बताया कि हमारी सरकार चाहती है कि इस कानून को व्यापक और प्रभावी रूप से लागू किया जाए। सीएम ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड सनातनियों की आस्था का केंद्र है। देवभूमि की विशेष आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान, देवत्व की रक्षा को हमारी सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी।
मौजूद समय में हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा के किनारे 130 से ज्यादा घाट बने हुए हैं। अकेले हरिद्वार में वर्तमान में 118 घाट हैं। जल्द ही इन घाटों की संख्या 134 होने वाली है। कानून में सख्ती होने के बाद हरिद्वार और ऋषिकेश के सभी प्रमुख घाट इसके दायरे में आ जाएंगे। उसके बाद गैर हिंदुओं का गंगा घाटों पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि हर की पैड़ी सहित कुछ प्रमुख गंगा घाटों पर प्रवेश को लेकर देश की आजादी से पहले से ही कुछ नियम लागू हैं। साल 1954 के निकाय ऐक्ट के अनुसार, हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों में गैर हिंदू संपत्ति नहीं खरीद सकते।
हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग मुखर होने लगी है। हिंदूवादी नेता और गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम सहित तीर्थ पुरोहितों ने प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेसवार्ता की। नितिन गौतम ने कहा कि ब्रिटिशकाल से ही नगर पालिका हरिद्वार में गैर हिंदुओं के हरिद्वार में ठहरने और व्यवसाय ना करने को लेकर नियम था। उन्होंने कुंभ से पहले गंगा घाटों और धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग उठाई।
