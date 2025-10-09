आर्मी क्षेत्र में सेना की वर्दी, आईडी और 18 डेबिट कार्ड संग राजस्थान का संदिग्ध गिरफ्तार, मचा हड़कंप

Suspect Arrested:सेना की वर्दी और अन्य फर्जी दस्तावेजों के साथ सैन्य क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक संदिग्ध को उत्तराखंड के रुड़की में दबोचा गया है। आर्मी इंटेलिजेंस रुड़की और एलआईयू की टीम ने बुधवार को सैन्य क्षेत्र से एक संदिग्ध को दबोचा है। उसके कब्जे से सेना की वर्दी, नेम प्लेट, बूट, आर्मी कार्ड के साथ 18 डेबिट कार्ड भी मिले हैं। वह आर्मी के फर्जी पहचान पत्र के जरिए सैन्य क्षेत्र में प्रवेश करने की फिराक में था। पुलिस के मुताबिक, आर्मी इंटेलिजेंस और एलआईयू को सूचना मिली कि रुड़की कैंट क्षेत्र में एक युवक घूम रहा है, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। सूचना मिलते ही आरोपी को एमईएस के पास से दबोच लिया गया। चेकिंग के दौरान उसके बैग से आर्मी का फर्जी पहचान पत्र, नेम प्लेट, बूट और 18 डेबिट कार्ड बरामद हुए। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल के मुताबिक आरोपी के पास आर्मी की वर्दी, नेम प्लेट, बूट और 18 डेबिट कार्ड मिले। साथ ही लोकल डिवीजन क्लर्क से संबंधित कुछ फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी उससे बरामद हुए हैं।