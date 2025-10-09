आर्मी क्षेत्र में सेना की वर्दी, आईडी और 18 डेबिट कार्ड संग राजस्थान का संदिग्ध गिरफ्तार, मचा हड़कंप

सैन्य क्षेत्र से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है
Suspect Arrested:सेना की वर्दी और अन्य फर्जी दस्तावेजों के साथ सैन्य क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक संदिग्ध को उत्तराखंड के रुड़की में दबोचा गया है। आर्मी इंटेलिजेंस रुड़की और एलआईयू की टीम ने बुधवार को सैन्य क्षेत्र से एक संदिग्ध को दबोचा है। उसके कब्जे से सेना की वर्दी, नेम प्लेट, बूट, आर्मी कार्ड के साथ 18 डेबिट कार्ड भी मिले हैं। वह आर्मी के फर्जी पहचान पत्र के जरिए सैन्य क्षेत्र में प्रवेश करने की फिराक में था। पुलिस के मुताबिक, आर्मी इंटेलिजेंस और एलआईयू को सूचना मिली कि रुड़की कैंट क्षेत्र में एक युवक घूम रहा है, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। सूचना मिलते ही आरोपी को एमईएस के पास से दबोच लिया गया। चेकिंग के दौरान उसके बैग से आर्मी का फर्जी पहचान पत्र, नेम प्लेट, बूट और 18 डेबिट कार्ड बरामद हुए। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल के मुताबिक आरोपी के पास आर्मी की वर्दी, नेम प्लेट, बूट और 18 डेबिट कार्ड मिले। साथ ही लोकल डिवीजन क्लर्क से संबंधित कुछ फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी उससे बरामद हुए हैं।
नौकरी के नाम पर करता था ठगी
रुड़की में सैन्य क्षेत्र से संदिग्ध की गिरफ्तारी से हड़कंप मचा हुआ है। एसपी देहात के मुताबिक प्रथमदृष्टया सामने आया कि आरोपी खुद को सेना का जवान बताते हुए आर्मी में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों को ठगता था। इस संबंध में उससे पूछताछ जारी है। उसके खिलाफ सैन्य क्षेत्र में घुसने, फर्जी दस्तावेज बनाने और फौजी दस्तावेजों को सरकारी कार्यों में उपयोग करने की कोशिश संबंधी धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। सेना के एक स्टाफ के मुताबिक आरोपी कैंट व सैन्य क्षेत्र में अपनी फोटो खींचकर दूसरों को दिखाता था और अपने को सेना में कार्यरत बताता था। आरोपी के पास कई और भी फर्जी दस्तावेज मिले हैं, उनकी जांच जांच की जा रही है।
