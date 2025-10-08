तीन युवतियों संग आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया तस्लीम, भीड़ ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

तीन युवतियों के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए युवक को लोगों ने जमकर पीटा
Crime News:मैकेनिक का काम करने वाला तस्लीम उर्फ सोनू तीन युवतियों के साथ आपत्तिजनक हालात में पकड़ा गया। ये मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित नैनीताल रोड के वार्ड तीन का है। वार्ड तीन, वैलेजली लॉज क्षेत्र के सभासद धर्मवीर ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि सोमवार देर रात करीब 12 बजे सूचना मिली कि एक घर में युवक अपने साथ तीन युवतियों को लेकर आया है। सभासद समेत मोहल्ले के लोगों ने घर पर छापा मारा तो वहां समुदाय विशेष का युवक तीन युवतियों के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। उसके रूम से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद होने की बात सामने आ रही है। यह देख मोहल्ले के लोगों के साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पीटना शुरू कर दिया। भीड़ ने आरोपी को सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर पीट दिया। सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात करनी पड़ी।
आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया तस्लीम अक्सर लड़कियों को लेकर आता था। पुलिस के मुताबिक जिस घर से आरोपी और युवतियों को बरामद किया गया, वह वसीम नाम के व्यक्ति का है। वसीम, तसलीम का जानने वाला है। तीनों युवतियां हल्द्वानी शहर की रहने वाली हैं। पार्षद की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसआई रोहताश सिंह सागर ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद विवेचना की जा रही है।
